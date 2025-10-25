Leser und Jury von Fachmagazin sind sich einig: Kempi-Bar ist einfach top

Dresden - Mehr als 3000 Cocktail- und Weinbars aus dem deutschsprachigen Raum wurden von den Lesern des Genuss-Magazins "Falstaff" und einer Fachjury bewertet.

Thang Viet Trinh ist seit 2023 leidenschaftlicher Bar-Manager im Kempinski. © Facebook/ Bar 1705

Die besten 1500 Bars schafften es in den "Falstaff Barguide 2026".

In der Kategorie "Neueröffnungen des Jahres" findet sich die Hotelbar "1705" im Luxushotel Kempinski im Taschenbergpalais unter den Top 5.

Aus der ehemaligen Karl-May-Bar wurde vor gut einem Jahr die frisch designte Bar "1705".