Leser und Jury von Fachmagazin sind sich einig: Kempi-Bar ist einfach top
Dresden - Mehr als 3000 Cocktail- und Weinbars aus dem deutschsprachigen Raum wurden von den Lesern des Genuss-Magazins "Falstaff" und einer Fachjury bewertet.
Die besten 1500 Bars schafften es in den "Falstaff Barguide 2026".
In der Kategorie "Neueröffnungen des Jahres" findet sich die Hotelbar "1705" im Luxushotel Kempinski im Taschenbergpalais unter den Top 5.
Aus der ehemaligen Karl-May-Bar wurde vor gut einem Jahr die frisch designte Bar "1705".
"Unter der Ägide des neuen Barchefs Thang Viet Trinh hat die Bar nicht nur ihren Platz als Topadresse der Stadt behauptet, sondern sich auch spürbar weiterentwickelt", lobt der Guide.
Titelfoto: Facebook/ Bar 1705