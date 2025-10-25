Wegen Vogelgrippe: Größter Gänsezüchter fährt Schutzmaßnahmen hoch

Wermsdorf - Zehntausende Hühner, Gänse und Puten mussten in Deutschlands Zuchtbetrieben bereits gekeult werden, Kraniche verenden - die Vogelgrippe breitet sich derzeit ungewöhnlich stark aus. Auch Sachsen bangt.

Auch Deutschlands größte Gänsefarm, die Gänsefarm Eskildsen GmbH, hat die Sicherheitsmaßnahmen aufgrund der Vogelgrippe erhöht. © DPA

Rund 80 Prozent der Gänse, die bei uns auf dem Tisch landen, sind importiert. Den größten Teil der heimischen Gänsezucht übernimmt dabei der sächsische Zuchtbetrieb Eskildsen in Wermsdorf (Landkreis Nordsachsen) und Königswartha (Landkreis Bautzen).



Firmen-Chef Lorenz Eskildsen (61) reagiert auf die Vogelgrippewelle: "Alle Sicherheitsmaßnahmen sind in unserem Hause bis aufs Äußerste hochgefahren."

Das bedeute konkret, keine Besucher sind auf den Farmen erlaubt, zudem gebe es keinen Zugang zu den Stallanlagen.

Außerdem sei die Freiland-Geflügelhaltung auf Außenstandorte verlegt, die fernab von Zuchttierbeständen liegen.