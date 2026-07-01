"Gerade wieder völlig verrückt": Dresdner stürmen die Zapfsäulen

Dresden - Hier ist Geduld gefragt: Am letzten Tag des Tankrabatts glühen die Zapfsäulen in Dresden und der Region. Wer clever ist, sichert sich noch schnell die letzten günstigen Liter, bevor das Tanken wieder richtig wehtut.

Das Auslaufen des Tankrabatts sorgt an den Zapfsäulen in Dresden und Umgebung am Dienstag für Hochbetrieb - so wie hier an der Löbtauer Straße. © Steffen Füssel

Dabei sind die Preise schon ein gutes Stück gestiegen. Für den Liter Diesel legte man am Dienstag durchschnittlich 1,82 Euro hin. Tags zuvor waren es noch 1,75 Euro.

Ab Mittwoch gilt dann wieder ganz offiziell die alte, höhere Steuer. Inklusive Mehrwertsteuer macht das 16,7 Cent Aufschlag für Benzin und Diesel.

Die Quittung zeigte sich schon am Dienstagvormittag. An Tankstellen in Dresden und im Umland staute es sich extrem. An der Star-Tankstelle auf der Dresdner Straße in Radeberg soll es sich rund 50 Meter gestaut haben. Auch an der Jet-Tanke auf der Löbtauer Straße standen zeitweise die Autos bis auf die Straße.

Mittendrin war Martin Meinhold (46). Er schüttelt den Kopf: "Es ist gerade wieder völlig verrückt. Morgen wird es noch teurer, da wollte ich schnell noch mal tanken. Ändern kann man das mit dem Tankrabatt eh nicht, aber es ist schon blöd. Gerade, weil ich für die Arbeit viel auf das Auto angewiesen bin."