Tanken tut wieder richtig weh! Spritpreise klettern über die 2-Euro-Marke
Dresden - Das hat gesessen! Kaum ist der Steuerrabatt um Mitternacht ausgelaufen, schlagen die Tankstellen-Riesen gnadenlos zu. Während das Bundeskartellamt noch mit Ermittlungen droht, herrscht an den Dresdner Zapfsäulen bereits Entsetzen.
TAG24 hat die Preise an der Jet-Tankstelle direkt am Elbepark genauestens beobachtet. Montagvormittag wirkte die Welt noch halbwegs in Ordnung (Diesel 1,72 Euro/Super 1,86 Euro). Doch pünktlich nach dem Mittags-Sprung um 12 Uhr schoss der Preis auf heftige 1,95 Euro für Diesel und 2,04 Euro für Super.
Dann am Dienstag bereits die nächste Stufe der Preis-Eskalation. Schon vor Mittag lag der Diesel bei 1,84 Euro und Super bei 1,92 Euro. Nach 12 Uhr knackte der Sprit endgültig die Schmerzgrenze: Diesel 2,03 Euro, Super happige 2,13 Euro!
Ein Grund für das fiese Preis-Plus schon vor dem eigentlichen Rabatt-Ende: Der pure Ansturm auf die Tankstellen!
"Die bisherigen Preissteigerungen vorab können auch über die Nachfrage gekommen sein, weil viele noch einmal in den letzten Tagen zur Tankstelle gefahren sind", erklärt Florian Wagner vom ADAC Sachsen.
Sind die Spritpreise gerechtfertigt? Bundeskartellamt geht gegen Preis-Explosion vor
Nach dem Preismaximum um 12.15 Uhr sind die Preise am Dienstag deutlich langsamer als üblich gesunken. Während im Juni-Durchschnitt die Preise nachmittags kontinuierlich und spürbar zurückgingen, blieben sie mittwochs auf einem erheblich höheren Niveau.
Spätestens am Mittwoch nach 12 Uhr war dann klar: Tanken tut wieder richtig weh. Die Anzeigetafeln der Jet-Tankstelle zeigen: 2,14 Euro kostet der Diesel, 2,21 Euro der Liter Super. Damit liegt man am Elbepark etwas über dem Durchschnitt. Laut dem Sprit-Vergleichsportal "Clever Tanken" lag dieser in der Landeshauptstadt bei 2,10 Euro für Diesel, bei Super waren es 2,20 Euro.
"Dieses Vorgehen ist sehr fragwürdig. Die Preise steigen stark, obwohl der günstige Sprit eigentlich noch in den Tanks sein müsste", so Wagner weiter. Das dreiste Vorgehen der Sprit-Riesen bleibt dabei nicht unbeobachtet.
Deutschlands oberster Wettbewerbshüter droht der Branche nun mit harten Konsequenzen. "Die Unternehmen müssen ihre Kostenstrukturen offenlegen und zeigen, dass ihre Preise gerechtfertigt sind", sagt der Präsident des Bundeskartellamts, Andreas Mundt.
Titelfoto: Montage: Norbert Neumann (2)