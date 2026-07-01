Tanken tut wieder richtig weh! Spritpreise klettern über die 2-Euro-Marke

Dresden - Das hat gesessen! Kaum ist der Steuerrabatt um Mitternacht ausgelaufen, schlagen die Tankstellen-Riesen gnadenlos zu. Während das Bundeskartellamt noch mit Ermittlungen droht, herrscht an den Dresdner Zapfsäulen bereits Entsetzen.

Am Montag wirkte die Tank-Welt noch halbwegs in Ordnung. Bis Mittwoch stiegen die Spritpreise aber rapide an. © Norbert Neumann

TAG24 hat die Preise an der Jet-Tankstelle direkt am Elbepark genauestens beobachtet. Montagvormittag wirkte die Welt noch halbwegs in Ordnung (Diesel 1,72 Euro/Super 1,86 Euro). Doch pünktlich nach dem Mittags-Sprung um 12 Uhr schoss der Preis auf heftige 1,95 Euro für Diesel und 2,04 Euro für Super.

Dann am Dienstag bereits die nächste Stufe der Preis-Eskalation. Schon vor Mittag lag der Diesel bei 1,84 Euro und Super bei 1,92 Euro. Nach 12 Uhr knackte der Sprit endgültig die Schmerzgrenze: Diesel 2,03 Euro, Super happige 2,13 Euro!

Ein Grund für das fiese Preis-Plus schon vor dem eigentlichen Rabatt-Ende: Der pure Ansturm auf die Tankstellen!

"Die bisherigen Preissteigerungen vorab können auch über die Nachfrage gekommen sein, weil viele noch einmal in den letzten Tagen zur Tankstelle gefahren sind", erklärt Florian Wagner vom ADAC Sachsen.