Limitierte Sammlermünze: Striezeltaler mit Engel und Bergmann

Sammler aufgemerkt: Engel und Bergmann zieren als Hommage an die erzgebirgische Volkskunst den diesjährigen Striezeltaler.

Von Katrin Koch

Dresden - Sammler aufgemerkt: Engel und Bergmann zieren als Hommage an die erzgebirgische Volkskunst den diesjährigen Striezeltaler.

Sven Ruschau (48) von der Dresden Information zeigt den neuen Striezeltaler.
Sven Ruschau (48) von der Dresden Information zeigt den neuen Striezeltaler.  © Petra Hornig

Die Erstausgabe des Striezeltalers erschien zum 580. Striezelmarkt im Jahr 2014.

Die limitierte Sammlermünze ist Zahlungsmittel auf dem Weihnachtsmarkt und gewährt durchschnittlich 10 Prozent Rabatt.

Die Taler sind unter striezeltaler.de, in den Dresden Informationen sowie den DDV-Lokalen erhältlich. Ein Taler entspricht 1 Euro.

Angebot: Das Striezeltalersäckchen für 10 Euro enthält zehn Vorjahres-Taler (noch gültig!) sowie einen 2025er-Taler.

Titelfoto: Petra Hornig

Mehr zum Thema Dresden Lokal: