Limitierte Sammlermünze: Striezeltaler mit Engel und Bergmann

Dresden - Sammler aufgemerkt: Engel und Bergmann zieren als Hommage an die erzgebirgische Volkskunst den diesjährigen Striezeltaler .

Die limitierte Sammlermünze ist Zahlungsmittel auf dem Weihnachtsmarkt und gewährt durchschnittlich 10 Prozent Rabatt.

Die Erstausgabe des Striezeltalers erschien zum 580. Striezelmarkt im Jahr 2014.

Die Taler sind unter striezeltaler.de, in den Dresden Informationen sowie den DDV-Lokalen erhältlich. Ein Taler entspricht 1 Euro.

Angebot: Das Striezeltalersäckchen für 10 Euro enthält zehn Vorjahres-Taler (noch gültig!) sowie einen 2025er-Taler.