Klo und Parkplatz kurz vor Eröffnung: Erleichterung für die Stauffenberg-Trucker

Dresden - Erleichterung für die Trucker an der Stauffenbergallee! Seit Jahren beschweren sich Anwohner über die unschönen Hinterlassenschaften der Brummifahrer . Die müssen dort teils übers Wochenende auf ihre Abfertigung beim Zollamt warten. Toiletten in der Nähe? Fehlanzeige! Jetzt gibt es eine Lösung für das drängende Problem - zumindest vorübergehend ...

Vorübergehende Lösung: Ab Mittwoch soll der neue Interimsparkplatz am Hammerweg Parkplätze für 45 Lkw bieten. © Eric Münch

Vor allem an Wochenenden, an denen das Zollamt geschlossen ist, verrichten die Fahrer ihre Notdurft in Büschen und Grünanlagen, machen das Areal zum größten Freiluft-Klo der Stadt.

"Wir machen immer Naturtoiletta", sagte im Sommer ein bulgarischer Fahrer gegenüber TAG24. Denn öffentliche Toiletten gibt es in der Nähe keine.

Seit Dienstag gibt es Abhilfe. Rathaus und SachsenEnergie haben einen Interimsparkplatz am Hammerweg eingerichtet.

Der rund um die Uhr geöffnete Parkplatz auf dem Gelände, auf dem auch eine Spedition und Zollagentur ansässig sind, bietet nicht nur 45 Standplätze, sondern auch sanitäre Anlagen (zwei Pissoirs, zwei Toiletten) in einem Bürogebäude.

"Die Benutzung ist für die Lkw-Fahrer kostenlos", sagt SachsenEnergie-Sprecherin Viola Martin-Mönnich (40).