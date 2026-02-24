 5.660

"Schweren Herzens müssen wir Abschied nehmen": Beliebte Bäckerei verlässt Bahnhof Mitte

Nach 21 Jahren zieht sich die Bäckerei Walther aus dem Bahnhof Dresden-Mitte zurück. Am Samstag endet der Verkauf selbst hergestellter Produkte.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Nach 21 Jahren zieht sich die Bäckerei Walther - bekannt unter der Marke "KeXerei" - aus dem Bahnhof Dresden-Mitte zurück. Am Samstag endet der Verkauf selbst hergestellter Produkte. Künftig soll ein anderes Franchise-Konzept in Form eines Mini-Supermarkts im ehemaligen DB-ServiceStore etabliert werden.

Bald ist Schluss: Die Bäckerei Walther verlässt den Bahnhof Mitte.
Bald ist Schluss: Die Bäckerei Walther verlässt den Bahnhof Mitte.  © privat

"Schweren Herzens müssen wir Abschied nehmen", sagt "KeXerei"-Chef Matthias Walther (58) gegenüber TAG24. Der Schritt sei jedoch notwendig geworden, um die eigene Philosophie bewahren zu können.

"Die Valora-Gruppe als aktueller Betreiber will den Store unter der Marke 'avec' weiterführen. Da ist man dann wegen strikter Vorgaben hinsichtlich des Angebots nur noch die Marionette", betont der 58-Jährige.

Gerade das eigene Bäckerei-Sortiment sei für einen DB-ServiceStore deutschlandweit einzigartig gewesen. "Dass wir diese Waren verkaufen können, haben wir zur Eröffnung im Jahr 2005 als Bedingung festgelegt."

Die nun geforderten Veränderungen würden daher nicht passen, so Walther, wenngleich die Nachfrage stets "sehr gut" gewesen sei. Laut Verkäufer Maurice Lichter (26) waren vor allem belegte Brötchen, Zigaretten und Bier besonders beliebt. "Viele Leute haben schon nachgefragt, wie es hier weitergeht."

"KeXerei"-Chef Matthias Walther (58) hat auf sein Bäcker-Herz gehört und sich gegen eine Fortführung des Standorts entschieden. (Archivbild)
"KeXerei"-Chef Matthias Walther (58) hat auf sein Bäcker-Herz gehört und sich gegen eine Fortführung des Standorts entschieden. (Archivbild)  © Holm Helis
Verkäufer Maurice Lichter (26) wird im kommenden Monat zu einer anderen Filiale des Unternehmens wechseln.
Verkäufer Maurice Lichter (26) wird im kommenden Monat zu einer anderen Filiale des Unternehmens wechseln.  © privat
Kunde Marcus Plötz (29) kennt den Laden schon lange, kaufte sich am Dienstag dort ein Schweinsohr.
Kunde Marcus Plötz (29) kennt den Laden schon lange, kaufte sich am Dienstag dort ein Schweinsohr.  © privat

Kunde Marcus Plötz (29) hat überrascht vom Auszug erfahren. "Hier konnte man sich beim Warten schnell etwas Handgemachtes holen", berichtet er.

Titelfoto: Montage: privat, Holm Helis

