Lust auf Ehrenamt in Dresden? Diese Agentur findet das Passende

Dresden - In Dresden gibt es einen Ort, an dem gute Ideen, Zeit und Herz zusammenfinden. Die Freiwilligenagentur ehrensache.jetzt der Bürgerstiftung Dresden bringt Menschen zusammen, die helfen wollen - und Projekte, die genau diese Hilfe brauchen.

Unter anderem Lesepaten in Grundschulen werden aktuell gesucht. © IMAGO/Funke Foto Services

Ob jung oder alt, mit viel Zeit oder nur ein paar Stunden im Monat: Das Team von ehrensache.jetzt begleitet Dresdnerinnen und Dresdner persönlich auf dem Weg ins Ehrenamt.

In Beratungsgesprächen, am Telefon oder online wird gemeinsam geschaut, was passt. "Uns ist wichtig, dass Engagement Freude macht und sich gut in den Alltag einfügt", sagt Charlotte Müller von der Freiwilligenagentur.

Auf der Plattform finden sich geprüfte Angebote aus mehr als 20 Engagementfeldern - von sozialen Projekten über Umwelt- und Naturschutz bis hin zu Kultur, Bildung und Nachbarschaftshilfe.

Dass dieser Ansatz wirkt, zeigen die Zahlen: 21 Prozent der Dresdnerinnen und Dresdner engagieren sich ehrenamtlich.