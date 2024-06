29.06.2024 19:50 5.019 Großer Räumungsverkauf: Neues Quartier für Nobelladen Silbermann in Dresden

Das exquisite Modegeschäft Silbermann zieht in Dresden um. Deshalb startet am Freitag in dem Luxus-Modehaus am Kulti ein großer Räumungsverkauf.

Von Katrin Koch

Dresden - Das exquisite Modegeschäft "Silbermann" zieht um - und das mit möglichst wenig Kleidern, Jacken und Hosen. Deshalb startet am Freitag in dem Luxus-Modehaus am Kulti ein großer Räumungsverkauf. Bis zu 70 Prozent Rabatt gibt es bis 3. August auf insgesamt rund 20.000 Einzelteile. Noch sind die Schaufenster im neuen Silbermann-Modehaus in der Galeriestraße beklebt. © Steffen Füssel "Nach 20 Jahren am Standort ziehen wir in das Moritzhaus, den nahegelegenen Neubau in der Galeriestraße/Ecke Frauenstraße", freut sich Chefin Christine Posch. "Dort steht uns das komplette Erdgeschoss mit einer Verkaufsfläche von 1000 Quadratmetern zur Verfügung. Herren- und Damenkollektionen sind nicht mehr auf zwei Etagen verteilt." Im Herbst, voraussichtlich Mitte September, plant Silbermann die Neueröffnung - die schwarz beklebten Schaufenster verheißen bereits den neuen Mieter.

Das Haus Silbermann blickt auf eine lange und reiche Tradition zurück: Der Name Silbermann ist mit dem weltberühmten Orgelbauer Gottfried Silbermann verknüpft. Sina Neuerburg (l.) und Senior-Chefin Monika Posch-Silbermann zeigen Schnäppchen: ein Blumenkleid (von 1690 auf 1183 Euro reduziert), ein gelbes Joop-Kleid (von 199,95 auf 139 Euro), ein Missoni-Strickkleid (792 auf 238 Euro). © Steffen Füssel In den Schaufenstern verweisen große Rabattzahlen auf den Räumungsverkauf. © Steffen Füssel Der Name Silbermann ist auch mit dem berühmten Orgelbauer Gottfried Silbermann in Freiberg verbunden. © dpa/Hendrik Schmidt Senior-Chefin Monika Posch-Silbermann ist eine direkte Nachfahrin von Carl Ernst Mey, der 1870 das Traditionshaus Mey & Edlich in Leipzig gründete und den Versandhandel in Deutschland einführte. Sein Verkaufsschlager: abknöpfbare Hemdkragen.

Titelfoto: Bildmontage: Steffen Füssel