Mächtiger Lärm: Militär-Maschine donnert im Tiefflug über Dresden hinweg

Dresden - Diese Aktion war für Passanten unüberhörbar: Am Donnerstagvormittag ist ein Militärhubschrauber über Dresden hinweggedonnert. Die Bundeswehr hat sich gegenüber TAG24 zum Grund des Tiefflugs geäußert.

Ein Bundeswehr-Transporthubschrauber des Typs Sikorsky CH-53 sorgte am Donnerstag über Dresden für Aufsehen. © Robert Michael/dpa

So teilte das Luftfahrtamt auf Anfrage mit, dass es sich um einen Einsatz im Rahmen des täglichen Routineübungs- und Ausbildungsbetriebs gehandelt hat, der unter Beachtung der geltenden Bestimmungen durchgeführt worden sei.

"Die Auswertung der Radardaten zeigt einen Hubschrauber vom Typ CH-53 des Geschwaders 64 aus Holzdorf, der um 9.30 Uhr Ortszeit Dresden überflog", erklärte ein Sprecher.

Die Höhe habe bei 1473 Fuß (circa 449 Meter über Grund), die Geschwindigkeit bei 123 Knoten (circa 228 km/h) gelegen.

"Bei Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern beträgt die Mindestflughöhe 1000 Fuß - circa 300 Meter - über Grund in einem Umkreis von 600 Metern über dem höchsten Hindernis", so der Sprecher weiter.