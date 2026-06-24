Mann stürzt am Hauptbahnhof vor S-Bahn - und wird lebensbedrohlich verletzt!

Dresden - Schreckliches Drama am Mittwochabend in Dresden : Am Hauptbahnhof ist ein Mann auf die Gleise gestürzt - und kurz darauf von einer Bahn erfasst worden!

Polizei und Retter waren vor Ort. © xcitepress/Lucas Friedenhain

Wie die Bundespolizei gegenüber TAG24 bestätigte, wurde das Unfallopfer mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Demnach war es um 18.59 Uhr zu dem Unglück gekommen.

In der Folge mussten mehrere Gleise gesperrt werden, weshalb der Bahnverkehr größtenteils zum Erliegen kam.

Um 19.50 Uhr konnten alle Gleise wieder geöffnet werden und der Zugverkehr nahm seinen Betrieb wieder auf.

