Maxima(h)ler Frust bei Fans riesiger Portionen: Beliebtes XXL-Restaurant macht zu

Dresden - Dresdner mit extra großem Appetit müssen jetzt ganz stark sein: Das MaxiMahl - das einzige echte XXL-Restaurant der Stadt - schließt bald! Am 21. Dezember öffnet das Lokal an der Kesselsdorfer Straße zum letzten Ma(h)l seine Pforte.

Schnitzel gehören zu den Spezialitäten im MaxiMahl. (Symbolfoto) © dpa | Christian Bruna

Seit Januar 2009 hielt das Restaurant in Löbtau, was der Name verspricht: Portionen, die selbst die größten Vielfraße ins Schwitzen versetzen. Doch fast 17 Jahre später macht das XXL-Lokal dicht.

"Wir schließen! Unser Lokal wird am 21.12.2025 seine Türen schließen - wir bedanken uns von Herzen für Ihre Treue", war in dieser Woche plötzlich auf der Website des Restaurants zu lesen.

Die treuen Kunden wies man darauf hin: "Nutzen Sie jetzt noch schnell Ihre Gutscheine – bevor sie verfallen!"

Egal ob Schnitzel, Steak, Burger oder Spareribs - im MaxiMahl konnte alles in überdurchschnittlichen bis gigantischen Portionsgrößen bestellt werden. Wer den XXL-Burger (700 Gramm Fleisch) oder das XXXXL-Schnitzel (1,5 Kilo) samt Beilage besiegen konnte, bekam sogar einen Gutschein "als Schmerzensgeld".