Mehr Sicherheit: Im dunklen Alaunpark geht heute endlich das Licht an

Dresden - Lange hatte sich nichts getan in dem rege genutzten, aber eben auch dunklen Alaunpark .

Die (ganz) dunklen Zeiten im Alaunpark sind ab heute vorbei. Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (57, Grüne) glaubt an ein höheres Sicherheitsgefühl. © Montage: Norbert Neumann, Holm Helis

Seit 2017 forderten Anwohner, unterstützt auch von der SPD, Lichter im Park. Insbesondere Frauen würden den Park, der auch als Verbindungsweg zwischen Bischofsweg und Tannenstraße genutzt wird, abends meiden. Im vergangenen Jahr wurden Frauen im Park Opfer von Gewaltverbrechen.



Nun wurde diese Nord-Süd-Achse in den vergangenen Wochen auf etwa 300 Metern mit Leuchtmasten ausgestattet, die am heutigen Donnerstag in Betrieb gehen sollen.

"Die Beleuchtung ist für den mitten durch den Park führenden Radweg zur Vermeidung von Kollisionen zwischen Fußgängern und Radfahrern unabdingbar. Zudem stärkt das Licht das Sicherheitsgefühl vieler Menschen im Park", teilte Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (57, Grüne) mit.