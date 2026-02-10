Menschenkette am 13. Februar auch ohne Carolabrücke: So gedenkt Dresden seiner Zerstörung

Dresden - Am Freitag gedenkt Dresden der Bombardierung von 1945 erneut mit einer Menschenkette. Nach dem 80. Jahrestag im Vorjahr wird das Gedenken unter dem Motto "Gemeinsam Haltung zeigen" kleiner ausfallen. Immerhin ist Besuch aus der englischen Partnerstadt Coventry angekündigt.

Auch auf Dresdens Friedhöfen soll der Opfer des Krieges gedacht werden. © picture alliance/dpa

TU-Rektorin und Versammlungsleiterin Ursula Staudinger (56) appelliert an "jede und jeden", sich in die Menschenkette einzureihen und so ein Zeichen "für eine offene Gesellschaft" zu setzen.

"Einerseits den Opfern gedenken, aber andererseits auch für Frieden zu mahnen und für Versöhnung einzutreten, das ist die Botschaft an diesem Tag", sagt Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (48, Linke).

Voriges Jahr kamen etwa 10.000 Menschen, diesmal werden es wahrscheinlich weniger sein. Seit Wegfall der Carolabrücke erstreckt sich die Menschenkette nur auf Altstädter Seite. 80 Ordner sollen die Veranstaltung absichern.

Auftakt ist um 17 Uhr vor dem Kulturpalast: Hier werden neben der Rektorin auch OB Dirk Hilbert (54, FDP) und die Bürgermeisterin von Coventry reden. Dazu gibt es das traditionelle Bürgersingen. Beim Singen verbreite sich ein "Gefühl, was diesem Wunsch nach Hoffnung und nach Versöhnung Ausdruck verleiht", erklärt Philharmonie-Intendantin Frauke Roth (58).