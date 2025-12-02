Millionen fehlen: Dresdner Feuerwehr bekämpft mehrere Brandherde auf einmal

Dresden - Die angespannte Haushaltslage in Dresden schlägt auch auf Feuerwehr und Rettungsdienst durch. Bis 2029 erhält die 945 Männer und Frauen starke Löschtruppe nicht die Mittel, die sie für dringende Investitionen benötigen würde.

Ersatzteile für die Fahrzeuge der Löschtrupps werden immer teurer oder schwerer zu beschaffen. © Ove Landgraf

Laut einer Beschlusskontrolle der Stadtverwaltung liegt der aktuelle Investitionsbedarf für den genannten Zeitraum bei 145,8 Millionen Euro, eingeplant sind jedoch nur 83,8 Millionen. Es fehlen also rund 62 Millionen Euro – wichtige Projekte verzögern sich.

Amtsleiter Michael Katzsch (45) lässt aufgrund der finanziellen Lage prüfen, ob Aufgaben wie die Tierrettung oder die qualifizierte Ölspurbeseitigung an externe Dienstleister vergeben werden können.

"Die Ausstattung einiger Wehren ist in die Jahre gekommen", sagt er. Die vor 30 Jahren eröffnete Wache in Übigau arbeitet inzwischen an ihrer Kapazitätsgrenze und muss perspektivisch im laufenden Betrieb saniert werden.

Jedes Jahr steigt die Zahl der Einsätze – und mit ihr die Zahl der Disponenten, die die Notrufe in der Leitstelle entgegennehmen: von 65 Mitarbeitern (2007) auf heute mehr als 100, Tendenz steigend. Qualifizierte Bewerber sind auf dem Arbeitsmarkt jedoch schwer zu finden.