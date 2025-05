Mit Badehose ins FKK-Bad? Was eine Petition jetzt fordert

Dresden - Die Freibad-Saison in Dresden startet am Mittwoch so richtig, dann kann in allen Dresdner Freibädern draußen geplanscht werden. Nacktheitspflicht gilt im Luftbad Dölzschen, aber wie lange noch? Eine neue Petition fordert, den dortigen Badebetrieb für bekleidete Badegäste zu öffnen.