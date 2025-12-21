Mit Social Media zum Erfolg: So startete Jungunternehmerin Lisann mit ihrer Firma durch

Dresden - Sie ist gerade einmal 24 Jahre alt und gründete schon vor fast drei Jahren ihre eigene Firma: Mit der Marketing-Agentur "The Social Lab" hat Lisann Jacobi gemeinsam mit ihren zwei Mitarbeiterinnen bereits zahlreiche Projekte umgesetzt - und hat noch einiges vor!

Lisann Jacobi (24) gründete 2023 ihre Firma "The Social Lab". © Stefan Häßler

Die Idee entstand während ihrer Tätigkeit als Werkstudentin im Bereich Social-Media-Management. Diese Arbeit gefiel ihr so gut, dass sie selbst begann, auf Social Media zu posten.



Mit der Zeit kamen immer mehr Menschen auf sie zu, baten um Ratschläge oder Unterstützung. Schnell wurde ihr klar, dass genau das ihre Leidenschaft ist und sie es gern beruflich machen möchte.

Trotz anfänglicher Zweifel wagte sie 2023 den Schritt in die Selbstständigkeit und gründete "The Social Lab". Rund zwei Jahre führte sie die Agentur nebenberuflich, seit Februar 2025 betreut sie das Unternehmen nun in Vollzeit.

"Ich habe (...) neben meiner normalen Arbeit angefangen und hab das wirklich nur nebenbei für ein, zwei kleine Kunden gemacht, aber irgendwann wurde das so groß, dass ich (…) gesagt habe, ich kündige jetzt meinen Job und mach das Vollzeit", erklärte sie.

Damals dachte sich Lisann: "Wenn’s nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Was ist das Schlimmste, das passieren kann? Dass ich meinen normalen Job weitermache!" Sie fügte hinzu, dass sie im Notfall jedoch auch immer einen Plan B im Hinterkopf habe.

Nun betreut sie gemeinsam mit ihrem Team verschiedene Social-Media-Kanäle von Unternehmen, organisiert Events und übernimmt das Management unterschiedlicher Creatorinnen.

Die 24-Jährige erklärte, dass das Influencer-Management darauf ausgelegt sei, junge und kleine Creator unter Vertrag zu nehmen und sie anschließend zu einer großen Reichweite zu bringen sowie ihnen dabei Schritt für Schritt zu helfen.

Drei lokale Content-Creatorinnen aus Dresden und Umgebung stehen mittlerweile bei ihr unter Vertrag.