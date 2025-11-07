Baustart für Bus-Terminal in Dresden verzögert sich: Das ist der Grund

Dresden - Am westlichen Wiener Platz in Dresden soll perspektivisch ein modernes Bus-Terminal mit Fahrrad-Parkhaus sowie Büro- und Hotelflächen entstehen. Ursprünglich war für das Projekt "NetWorkHub" ein Baustart im Sommer 2024 vorgesehen.

Bis 2028 könnte das NetWorkHub den Westen des Wiener Platzes zieren. © Visualisierung: S&D Development

Doch Schwierigkeiten bei der Finanzierung brachten das Vorhaben ins Stocken, erklärte Ingo Seidemann (69), Geschäftsführer des Leipziger Bauträgers S&G Development, im Gespräch mit TAG24.

Aber: "Wir sind wieder im Bereich des Machbaren - eine Lösung ist in Aussicht."

Die Baugenehmigung für das Projekt hat die Stadtverwaltung bereits erteilt. Derzeit rechnen die Verantwortlichen mit einem Beginn der Arbeiten im ersten Halbjahr 2026.

Die Fertigstellung ist für Ende 2028 vorgesehen.