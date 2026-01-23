Neben einem Baum: Superblitzer kontrolliert Tempo 30 an Stadtteilgrenze

Dresden - Tempolimit beachten! Der Superblitzer in Dresden ist umgezogen, befindet sich nun an der Stadtteilgrenze von Kleinzschachwitz nach Leuben auf der Berthold-Haupt-Straße.

Auf der Berthold-Haupt-Straße solltet Ihr stadteinwärts langsam fahren, weil rechts am Fahrbahnrand der Superblitzer lauert. © TAG24

Stadteinwärts lauert der Blitzer kurz nach der Senioren-Residenz "In der Alten Mälzerei".

Das Pflegeheim in der Nähe des Lockwitzbachs dürfte ein Grund für die dort geltenden 30 Stundenkilometer sein.

Wenn Ihr die Berthold-Haupt-Straße weiter in Richtung Innenstadt fahrt, dürft ihr nach einiger Zeit wieder auf Tempo 50 hochbeschleunigen.