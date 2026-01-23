Neben einem Baum: Superblitzer kontrolliert Tempo 30 an Stadtteilgrenze
Dresden - Tempolimit beachten! Der Superblitzer in Dresden ist umgezogen, befindet sich nun an der Stadtteilgrenze von Kleinzschachwitz nach Leuben auf der Berthold-Haupt-Straße.
Stadteinwärts lauert der Blitzer kurz nach der Senioren-Residenz "In der Alten Mälzerei".
Das Pflegeheim in der Nähe des Lockwitzbachs dürfte ein Grund für die dort geltenden 30 Stundenkilometer sein.
Wenn Ihr die Berthold-Haupt-Straße weiter in Richtung Innenstadt fahrt, dürft ihr nach einiger Zeit wieder auf Tempo 50 hochbeschleunigen.
Zuletzt befand sich der Blitzeranhänger mit dem Kennzeichen "HWI VE 167" auf der Tharandter Straße in Freital, kurz vorm Tunnel-Eingang.
Das Superblitzer-Pendant, der andere Enforcement Trailer mit dem Kennzeichen-Ende 159, hält derweil in der Söbrigener Straße in Pillnitz die Stellung.
Titelfoto: TAG24