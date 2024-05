Emmanuel Macron in Dresden: Erste Details zum Präsidenten-Besuch

Emmanuel Macron (46) und seine Frau Brigitte (71) besuchen am Montag Dresden. © picture alliance/dpa

Nachdem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (46) seinen Besuch in Dresden im vergangenen Jahr noch kurzfristig absagen musste, startet er nun am Montag einen zweiten Versuch. Am Mittwoch wurden neue Details bekannt.

So sollten Anwohner und Touristen mittags in Moritzburg die Augen offenhalten. Dort trifft sich Macron mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU) zum Essen.

Auch eine Zusammenkunft mit deutschen und französischen Jugendlichen sowie Bauern und Winzern ist geplant. Anschließend geht es ins Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme (IPMS) in Klotzsche.

Das große Highlight der Stippvisite soll - wie auch schon im vergangenen Jahr angedacht - eine Rede an die europäische Jugend vor der Frauenkirche sein.