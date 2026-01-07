 4.774

Morgendlicher Feueralarm in der Dresdner Südvorstadt: Was war da los?

Am Mittwochmorgen weckte ein Feueralarm viele Menschen in der Dresdner Südvorstadt. Wie die Feuerwehr mitteilte, lösten Bauarbeiten am TU Campus den Alarm aus.

Von Nick-Fabrice Vetter

Dresden - Am Mittwochmorgen ertönten Sirenen in der Dresdner Südvorstadt.

Kurz nach dem Ertönen des Alarms in der Dresdner Südvorstadt konnte die Feuerwehr Entwarnung geben. (Symbolbild)
Kurz nach dem Ertönen des Alarms in der Dresdner Südvorstadt konnte die Feuerwehr Entwarnung geben. (Symbolbild)  © Bernd Weißbrod/dpa

Wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24 bestätigte, kam es am Mittwochmorgen gegen 7.35 Uhr auf dem Campus der TU Dresden zu einem Feueralarm.

Das betroffene Gebäude war der Trefftz-Bau am Zelleschen Weg, direkt neben der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB).

Doch die Feuerwehr konnte Entwarnung geben, die Brandmeldeanlage des Gebäudes wurde versehentlich während Bauarbeiten ausgelöst.

Es handelte sich also um einen Fehlalarm.

