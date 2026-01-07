4.774
Morgendlicher Feueralarm in der Dresdner Südvorstadt: Was war da los?
Dresden - Am Mittwochmorgen ertönten Sirenen in der Dresdner Südvorstadt.
Wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24 bestätigte, kam es am Mittwochmorgen gegen 7.35 Uhr auf dem Campus der TU Dresden zu einem Feueralarm.
Das betroffene Gebäude war der Trefftz-Bau am Zelleschen Weg, direkt neben der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB).
Doch die Feuerwehr konnte Entwarnung geben, die Brandmeldeanlage des Gebäudes wurde versehentlich während Bauarbeiten ausgelöst.
Es handelte sich also um einen Fehlalarm.
