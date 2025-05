Musikfestspiele feiern musikalische Gemeinschaft: Tausende Stimmen und Herzschlag

Die Dresdner Musikfestspiele sorgten am Wochenende für schöne Klänge in der Altstadt.

Von Heiko Nemitz

Dresden - Oh, wie schön ist Chorsingen! Was für eine integrative, Gemeinschaft stiftende Kraft dieser musikalischen Form innewohnt, zeigte einmal mehr das Open-Air-Format "Dresden singt & musiziert" der Musikfestspiele am Samstag in der Altstadt.

Mitreißendes Mitsingkonzert in der Altstadt: Das Bundespolizeiorchester Berlin unter Leitung von Gerd Herklotz bot den Klangboden für die Dresdner Chöre. © Thomas Türpe Weiterer Höhepunkt des Festival-Wochenendes: Am Freitag vereinte das Tanzensemble Sasha Waltz & Guests mit "In C" im Schauspielhaus das Publikum im gemeinsamen Herzschlag-Rhythmus. Die Freitreppe an der Brühlschen Terrasse war komplett besetzt, acht Dresdner Chöre hatten teilgenommen am Musikfestspiel-Traditionsformat "Dresden singt & musiziert", der Schlossplatz von Zuhörern übervoll. Das Bundespolizeiorchester Berlin unter Leitung von Gerd Herklotz bot, moderiert von Ina Richter (MDR), den musikalischen Grund für das erfrischend vielseitige Programm, das mit Zarah Leanders "Ich weiß, es wird einmal ein Wunder gescheh'n" und "Sound of Silence" von Simon & Garfunkel begann und mit Frank Zappa, Pink Floyd und "All You Need is Love" (Lennon/McCartney) endete. Dresden Lokal Camondas eröffnet neue Filiale in Dresden: Das sind die Verkaufsschlager Dazwischen Filmmusik ("Jenseits von Afrika" von John Barry) und Musical ("Hello, Dolly") sowie Wanderlieder (unter anderem "Horch, was kommt von draußen rein") im James-Last-Sound. Dafür waren Notenblätter ausgegeben worden, für alle, die mitsingen wollten. Es wollten viele! Am Freitag zuvor begeisterte ein kunterbuntes, gleichermaßen wuchtig wie minimalistisches Tanz-Inferno im Schauspielhaus, "In C" des Ensembles Sasha Waltz & Guests.

Zwischen Struktur und Improvisation: Die Sasha-Waltz-Choreografie "In C" vereinte das Publikum in einem großen Herzschlag. © Stephan Floss

Compagnie der wohl aktuell bedeutendsten Tanzchoreografin