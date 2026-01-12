Mysteriöses Licht über Sachsen: Ufo-Meldestelle äußert sich zur Ursache

Dresden - Einfach beeindruckend: Am Sonntagabend sorgte eine mysteriöse Lichterscheinung am Himmel über Sachsen für Aufsehen. Die Ursache dafür ist mittlerweile geklärt.

Über Sachsen konnte am Sonntagabend ein besonderes Himmelsspektakel mitverfolgt werden. © TAG24

Wie die Ufo-Meldestelle "CENAP" mitteilte, ist das faszinierende Phänomen auf eine Falcon-9-Rakete von "SpaceX" zurückzuführen, die Treibstoff abgelassen hatte, der wiederum sofort im Orbit kristallisierte und das Sonnenlicht reflektierte.

Das Ergebnis sei ein helles Leuchten gewesen, das gegen 17.30 Uhr über Nordost- sowie Südost-Deutschland hätte mitverfolgt werden können.

Meldungen gingen laut CENAP unter anderem aus Adorf (Vogtland) und Zwickau ein. Auch in Dresden sind TAG24 entsprechende Sichtungen - etwa in der Neustadt, in Sporbitz und in Laubegast - bekannt.

Die Falcon 9 war drei Stunden vorher im kalifornischen Vandenberg vom dortigen Stützpunkt der US Space Force in eine sonnensynchrone Umlaufbahn gestartet.