Nach Brand in Dresdner Klinikum: Gleich mehrere Ampeln lahmgelegt
Dresden - In den frühen Donnerstagmorgenstunden brannte es in einer Elektroanlage des Städtischen Klinikums Friedrichstadt. Daraufhin kam es zu einem Spannungseinbruch im Netz, von dem auch die Verkehrssteuerung betroffen war. Das Ende vom Lied: Gleich mehrere Ampeln in der Dresdner Innenstadt fielen aus.
Kaum, dass die Störung bekannt wurde, machte sich das Straßen- und Tiefbauamt ans Werk, teilte die Stadt mit. Somit sind Techniker bereits seit mehreren Stunden an der Arbeit, um den Einbruch zu beheben.
Mittlerweile gibt es eine erste Entwarnung: Zum aktuellen Zeitpunkt sind etwa drei Viertel der betroffenen Ampeln wieder am Netz.
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An allen übrigen Anlagen laufen derzeit noch Systemprüfungen und Reparaturen, um das Problem schnellstmöglich zu beheben.
Titelfoto: Bildmontage: Oliver Berg/dpa, Roland Halkasch