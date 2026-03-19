 2.785

Nach Brand in Dresdner Klinikum: Gleich mehrere Ampeln lahmgelegt

Am Donnerstagmorgen ereignete sich in der Dresdner Innenstadt ein Stromausfall. Da davon auch die Verkehrssteuerung betroffen war, fielen mehrere Ampeln aus.

Von Kim Kosiolek

Dresden - In den frühen Donnerstagmorgenstunden brannte es in einer Elektroanlage des Städtischen Klinikums Friedrichstadt. Daraufhin kam es zu einem Spannungseinbruch im Netz, von dem auch die Verkehrssteuerung betroffen war. Das Ende vom Lied: Gleich mehrere Ampeln in der Dresdner Innenstadt fielen aus.

Gleich mehrere Ampeln gaben am Donnerstagmorgen in der Dresdner Innenstadt den Geist auf. (Symbolbild)
Gleich mehrere Ampeln gaben am Donnerstagmorgen in der Dresdner Innenstadt den Geist auf. (Symbolbild)  © Oliver Berg/dpa

Kaum, dass die Störung bekannt wurde, machte sich das Straßen- und Tiefbauamt ans Werk, teilte die Stadt mit. Somit sind Techniker bereits seit mehreren Stunden an der Arbeit, um den Einbruch zu beheben.

Mittlerweile gibt es eine erste Entwarnung: Zum aktuellen Zeitpunkt sind etwa drei Viertel der betroffenen Ampeln wieder am Netz.

Im Städtischem Klinikum Friedrichstadt brannte am Donnerstagmorgen eine Elektroanlage. Ob dies im Zusammenhang mit der Stromstörung stand, ist aktuell unklar.
Im Städtischem Klinikum Friedrichstadt brannte am Donnerstagmorgen eine Elektroanlage. Ob dies im Zusammenhang mit der Stromstörung stand, ist aktuell unklar.  © Roland Halkasch
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

An allen übrigen Anlagen laufen derzeit noch Systemprüfungen und Reparaturen, um das Problem schnellstmöglich zu beheben.

Titelfoto: Bildmontage: Oliver Berg/dpa, Roland Halkasch

Mehr zum Thema Dresden Lokal: