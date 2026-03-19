Nach Brand in Dresdner Klinikum: Gleich mehrere Ampeln lahmgelegt

Dresden - In den frühen Donnerstagmorgenstunden brannte es in einer Elektroanlage des Städtischen Klinikums Friedrichstadt . Daraufhin kam es zu einem Spannungseinbruch im Netz, von dem auch die Verkehrssteuerung betroffen war. Das Ende vom Lied: Gleich mehrere Ampeln in der Dresdner Innenstadt fielen aus.

Gleich mehrere Ampeln gaben am Donnerstagmorgen in der Dresdner Innenstadt den Geist auf. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Kaum, dass die Störung bekannt wurde, machte sich das Straßen- und Tiefbauamt ans Werk, teilte die Stadt mit. Somit sind Techniker bereits seit mehreren Stunden an der Arbeit, um den Einbruch zu beheben.

Mittlerweile gibt es eine erste Entwarnung: Zum aktuellen Zeitpunkt sind etwa drei Viertel der betroffenen Ampeln wieder am Netz.