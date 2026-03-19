Elektro-Brand in Klinikum: Aufnahme von ambulanten Patienten zeitweise gestoppt!
Dresden - Feuerwehreinsatz in den frühen Donnerstagsmorgenstunden im Städtischen Klinikum Friedrichstadt: Mit einem Mal brannte eine Elektroanlage. Zwischenzeitlich musste die Aufnahme von ambulanten Patienten gestoppt werden, Krankentransporte fielen aus, Operationen wurden für den Tag gestrichen. 16 Uhr dann Entwarnung: Die Klinik ist wieder betriebsbereit.
Gegen 3.19 Uhr fing die betroffene Anlage auf der Friedrichstraße im Krankenhaus Feuer, berichtete die Dresdner Feuerwehr. Die Kameraden waren schnell vor Ort und brachten die Flammen rasch unter Kontrolle. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde der betroffene Raum sorgfältig gelüftet.
Wie die Feuerwehr mitteilte, kontrollierten die Einsatzkräfte auch die umliegenden Gebäude, um weitere Gefahren und Schäden ausschließen zu können.
Nach dem Einsatz informierten die Helfer das Klinikpersonal über den Brand an der Elektroanlage. Gemeinsam stellten die Feuerwehr und das medizinische Fachpersonal sicher, dass die Patienten außer Gefahr waren.
Die Polizei geht aktuell von einem technischen Defekt aus. Ausgebrochen ist der Brand in einem abgeschlossenem Raum. Einbruchsspuren gibt es keine.
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Alle geplanten Operationen im Städtischen Klinikum Friedrichstadt für Donnerstag ausgesetzt
Aufgrund des Brandes können am Donnerstag vorerst keine neuen Patienten in der Notaufnahme und im ambulanten Bereich aufgenommen werden, erklärte ein Feuerwehrsprecher. Zudem setzte die Leitung des Städtischen Klinikums Friedrichstadt vorsorglich alle geplanten Operationen für Donnerstag aus. Auch Krankentransporte von und zum Krankenhaus waren nicht mehr möglich.
Seit 16 Uhr ist nun endlich Aufatmen angesagt: Das Klinikum ist an allen Standorten wieder vollumfänglich betriebsbereit.
Zunächst wurde angenommen, dass es wenige Stunden zuvor zu einem Stromausfall in Dresden gekommen ist. Dies stimmt allerdings nicht, wie Nora Weinhold von Sachsenenergie gegenüber TAG24 erklärte. Aufgrund des Brandes kam es jedoch tatsächlich zu einem Spannungseinbruch im Netz, woraufhin anschließend mehrere Ampeln in der Innenstadt ausfielen.
Erstmeldung von 8 Uhr, zuletzt aktualisiert um 16.15 Uhr.
Titelfoto: Fotomontage/Roland Halkasch