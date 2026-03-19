Elektro-Brand in Klinikum: Aufnahme von ambulanten Patienten zeitweise gestoppt!

Dresden - Feuerwehreinsatz in den frühen Donnerstagsmorgenstunden im Städtischen Klinikum Friedrichstadt: Mit einem Mal brannte eine Elektroanlage. Zwischenzeitlich musste die Aufnahme von ambulanten Patienten gestoppt werden, Krankentransporte fielen aus, Operationen wurden für den Tag gestrichen. 16 Uhr dann Entwarnung: Die Klinik ist wieder betriebsbereit.

Rund 50 Einsatzkräfte waren am Donnerstag vor Ort. © Roland Halkasch

Gegen 3.19 Uhr fing die betroffene Anlage auf der Friedrichstraße im Krankenhaus Feuer, berichtete die Dresdner Feuerwehr. Die Kameraden waren schnell vor Ort und brachten die Flammen rasch unter Kontrolle. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde der betroffene Raum sorgfältig gelüftet.

Wie die Feuerwehr mitteilte, kontrollierten die Einsatzkräfte auch die umliegenden Gebäude, um weitere Gefahren und Schäden ausschließen zu können.

Nach dem Einsatz informierten die Helfer das Klinikpersonal über den Brand an der Elektroanlage. Gemeinsam stellten die Feuerwehr und das medizinische Fachpersonal sicher, dass die Patienten außer Gefahr waren.

Die Polizei geht aktuell von einem technischen Defekt aus. Ausgebrochen ist der Brand in einem abgeschlossenem Raum. Einbruchsspuren gibt es keine.