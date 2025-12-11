 6.039

Nach fast 25 Jahren: Kracht-Brunnen plätschert endlich wieder

Fast ein Vierteljahrhundert ist es her, dass Wasser durch den Kracht-Brunnen am Neustädter Markt schoss. Bis jetzt.

Dresden - Fast ein Vierteljahrhundert ist es her, dass Wasser durch den Kracht-Brunnen am Neustädter Markt schoss. Bis jetzt: Nach zwei guten Jahren holpriger Sanierung drückten Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (59, Grüne) und Prof. Dr. Erika Schmidt (81) am Mittwoch den Knopf: ein Startschuss für das beliebte Wasserspiel. Und damit auch für den Neustädter Markt.

Sie drückten den Knopf: Prof. Dr. Erika Schmidt (81, l.) von der Initiative Neustädter Freiheit und Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (59, Grüne).  © Thomas Türpe

Auf 15 Metern Breite bugsieren 160 Düsen nun wieder sieben Wasserbilder in die Luft über dem Kracht-Brunnen. Benannt nach seinem Schöpfer Friedrich Kracht (1925-2007) war er wie sein westliches Pendant 1979 erbaut worden.

Doch die Flut 2002 zog den Stöpsel. 2022 beschloss die Stadt auf Antrag der Linken die Brunnen-Sanierung, steckte seitdem mehr als zwei Millionen Euro in das Denkmal. Nach Lieferengpässen und Verzögerungen ist es jetzt mit einem guten Jahr Verspätung wieder im Betrieb.

Auch, weil sie nie aufgaben: 2018 formierte sich die "Initiative Neustädter Freiheit", macht sich seitdem nicht nur für den Brunnen stark: "Wir fühlen uns mitverantwortlich für diesen urbanen Bereich und sein Umfeld", so Initiatorin Schmidt.

Zudem sammelten sie 9000 Spenden-Euro, die zur Sanierung der Metallkugel in der Mitte des Denkmals verwendet wurden, wie Jähnigen sagte.

Es sprudelt wieder am Kracht-Brunnen!  © Thomas Türpe

"Wir haben erlebt, dass man gemeinsam als Bürger der Stadt auf deren Entwicklung hinwirken kann", so die strahlende Professorin weiter. Weitere 500.000 Euro schoss der Freistaat auf Grünen-Initiative zu.

Titelfoto: Thomas Türpe

