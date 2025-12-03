 755

Warum günstige Sozialwohnungen in Dresden zum Ladenhüter werden

Die Eisenbahner-Wohnungsbaugenossenschaft bietet frisch sanierte Mietwohnungen an - etwa für Geringverdiener. Doch in der Praxis gibt es damit Probleme.

Von Hermann Tydecks

Dresden - Der Wohnungsmarkt ist angespannt, gerade bezahlbarer Wohnraum wird dringend benötigt. Die Eisenbahner-Wohnungsbaugenossenschaft (EWG, 8600 Wohnungen überwiegend in Dresden-Gorbitz) bietet frisch umgebaute und sanierte Mietwohnungen an, die auch für Geringverdiener und Senioren gedacht sind. Doch in der Praxis gibt es damit Probleme - die Genossen schlagen Alarm.

Umbau läuft: Bis Ende 2026 sollen an der Birkenstraße in Gorbitz 53 Zwei- bis Vierraumwohnungen fertig werden.
Umbau läuft: Bis Ende 2026 sollen an der Birkenstraße in Gorbitz 53 Zwei- bis Vierraumwohnungen fertig werden.  © Thomas Türpe

Da Neubau insbesondere für Genossenschaften zu teuer ist, setzen die Eisenbahner seit vergangenem Jahr auf den Umbau, sanieren ihre unattraktiven Plattenbau-Buden.

So werden aus den wenig beliebten DDR-Kleinstwohnungen (26 Quadratmeter) zeitgemäße Zwei- bis Vierraumwohnungen, wie etwa an der Hainbuchenstraße oder im kommenden Jahr an der Birkenstraße oder Harry-Dember-Straße (insgesamt 131 Wohnungen).

Auch der Umbau (meist mit Entkernung) ist aufwendig, kostet bis 2200 Euro pro Quadratmeter. Nur dank Fördermitteln des Freistaates (erstattet 60 Prozent) können die Genossen bei Neubezug günstige Mieten anbieten, die um acht Euro pro Quadratmeter liegen.

Das Problem: "Angebot und Nachfrage finden nicht zusammen", warnt EWG-Vorstand Michael Reichel (57). Denn einziehen - das ist Bedingung für den Fördermittel-Erhalt - dürfen nur Mieter, die einen Wohnungsberechtigungsschein (WBS) beim Sozialamt beantragen. Den erhalten nicht nur Bürgergeld-Empfänger, sondern auch Berufstätige mit geringem Einkommen.

So sollen die neuen barrierearmen Wohnungen aussehen.
So sollen die neuen barrierearmen Wohnungen aussehen.  © Jens Kirchschläger
Aus alt mach neu und modern: Die Hainbuchenstraße wurde bereits fertig saniert.
Aus alt mach neu und modern: Die Hainbuchenstraße wurde bereits fertig saniert.  © Thomas Türpe
Die EWG-Vorstände Antje Neelmeijer und Michael Reichel.
Die EWG-Vorstände Antje Neelmeijer und Michael Reichel.  © Thomas Türpe

Einkommensgrenzen seit Jahren nicht erhöht

Für die Sanierungsarbeiten erhält die EWG Fördermittel des Freistaates.
Für die Sanierungsarbeiten erhält die EWG Fördermittel des Freistaates.  © Thomas Türpe

"Das weckt jedoch Hemmungen. Viele Berechtigte wollen nicht gefühlt zum Sozialfall werden. Unsere Rentner-Generation schon gar nicht", erklärt EWG-Vorständin Antje Neelmeijer.

Außerdem seien die entsprechenden Einkommensgrenzen (Single-Haushalt: 16.800 Euro Netto-Jahreseinkommen) seit 2021 nicht erhöht worden. "Viele Geringverdiener und Senioren liegen darum über dieser Grenze, drohen auf der Strecke zu bleiben."

Vonovia ist von der Problematik nicht betroffen, da diese ihre 8500 Sozialwohnungen laut eines Sprechers auch ohne WBS anbieten können (da keine Freistaat-Fördermittel genutzt).

Das Rathaus ließ eine TAG24-Anfrage zunächst unbeantwortet. Die Genossen fordern Stadt und Freistaat jetzt auf, die Einkommensgrenzen zu erhöhen.

Titelfoto: Thomas Türpe

