Nächste Stele eingeweiht: Rundweg für Caspar David Friedrich nimmt Form an

Dresden - Der Maler Caspar David Friedrich und Dresden : Das gehört zusammen. Genau daran erinnert nun ein neuer Rundweg durch die Stadt, der Stück für Stück wächst.

In der Neustadt erinnert nun die fünfte Stele des Caspar-David-Friedrich-Rundwegs an den Romantiker. © Sebastian Kahnert/dpa

Am Montag wurde am Kügelgenhaus, dem Museum der Dresdner Romantik, die fünfte Stele eingeweiht.

Die zwei Meter hohe Gedenktafel erinnert an Friedrich und seinen Freundeskreis - Gerhard von Kügelgen, ebenfalls Maler, machte das Haus einst zu einem Treffpunkt der Dresdner Romantiker.

Friedrich kam 1798 nach Dresden, wurde hier zu einem der bedeutendsten Künstler der deutschen Romantik und blieb bis zu seinem Tod 1840 der Stadt treu.