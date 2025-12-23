Immer wieder mittwochs: In Seidnitz quizzen Senioren gegen die Einsamkeit im Alter

Dresden - Für viele Senioren in Seidnitz ist der Mittwoch kein Tag wie jeder andere. Es ist der Tag, an dem gelacht, geredet und gemeinsam Zeit verbracht wird. Ein Angebot, das Einsamkeit vertreibt - und manchmal sogar Freundschaften entstehen lässt.

Rentnerin Erika Klein (74) genießt die Zeit in der Gruppe mit all den Angeboten, schätzt die besondere Atmosphäre. © Petra Hornig

Seit dem Frühjahr gibt es die regelmäßigen Gruppentreffen, organisiert vom Alltagsteam Kolpe und Alltagsbegleiterin Aline Berlich (43). "Die Gruppenangebote gibt es seit April, seitdem wir hierhergezogen sind", sagt sie.

Jeden Mittwoch von 13.30 bis 15.30 Uhr wird gemeinsam Kaffee getrunken, gespielt oder gequizzt. "Wir haben ein anderes Programm, wo jede Woche was gemacht wird - auch Bewegungsangebote sind da mit dabei."

Im Schnitt kommen sechs bis acht Senioren, maximal dürfen es zwölf sein. "Vielen ist einfach das Treffen wichtig", erklärt Aline Berlich. Einige Gäste seien jede Woche dabei. "Eine Dame sagte mal: Wenn es das nachmittags nicht geben würde, wüsste ich gar nicht, was ich machen soll ..."

Eine der Senioren ist Erika Klein (74). Für sie und ihren Mann ist der Termin fest im Kalender eingeplant: "Wir sind eigentlich jede Woche hier und freuen uns immer drauf."