Immer wieder mittwochs: In Seidnitz quizzen Senioren gegen die Einsamkeit im Alter
Dresden - Für viele Senioren in Seidnitz ist der Mittwoch kein Tag wie jeder andere. Es ist der Tag, an dem gelacht, geredet und gemeinsam Zeit verbracht wird. Ein Angebot, das Einsamkeit vertreibt - und manchmal sogar Freundschaften entstehen lässt.
Seit dem Frühjahr gibt es die regelmäßigen Gruppentreffen, organisiert vom Alltagsteam Kolpe und Alltagsbegleiterin Aline Berlich (43). "Die Gruppenangebote gibt es seit April, seitdem wir hierhergezogen sind", sagt sie.
Jeden Mittwoch von 13.30 bis 15.30 Uhr wird gemeinsam Kaffee getrunken, gespielt oder gequizzt. "Wir haben ein anderes Programm, wo jede Woche was gemacht wird - auch Bewegungsangebote sind da mit dabei."
Im Schnitt kommen sechs bis acht Senioren, maximal dürfen es zwölf sein. "Vielen ist einfach das Treffen wichtig", erklärt Aline Berlich. Einige Gäste seien jede Woche dabei. "Eine Dame sagte mal: Wenn es das nachmittags nicht geben würde, wüsste ich gar nicht, was ich machen soll ..."
Eine der Senioren ist Erika Klein (74). Für sie und ihren Mann ist der Termin fest im Kalender eingeplant: "Wir sind eigentlich jede Woche hier und freuen uns immer drauf."
Für die Senioren ist es mehr als nur ein Treffen
Besonders schätzt sie die Atmosphäre: "Die Chemie stimmt. Das ist immer ein schönes Zusammentreffen und man kann in gemütlicher Runde mit anderen quatschen."
Und sie weiß: "Wenn das wegfällt, würde gewaltig was fehlen. Die Kinder haben ja auch nicht so viel Zeit."
Bezahlt wird das Angebot über Entlastungsbeträge oder privat - 11 Euro pro Stunde. Wichtig ist eine vorherige Anmeldung, damit alles gut vorbereitet ist.
Das nächste Treffen steigt am 7. Januar. Da stehen Quiznachmittag und Gedächtnistraining auf dem Programm. Für das Alltagsteam ist das jedoch nur ein Teil der Arbeit.
Mit über 30 Mitarbeitern sind sie im gesamten Stadtgebiet sowie in Freital und Bautzen unterwegs - in Hauswirtschaft, Alltagsbegleitung, bald auch mit Tagesausflügen. Keine Pflege, sondern praktische Hilfe im Alltag.
