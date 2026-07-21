Naturschutz oder Schlamperei? Treidelpfad ist mächtig zugewuchert

1.937 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Der Treidelpfad in Dresden-Übigau ist komplett überwuchert. Das Amt verweist auf den Schutz der Biodiversität. Wurde hier geschlampt?

Von Karoline Bernhardt

Dresden - Früher zogen Schiffsknechte schwere Kähne am Elbufer entlang. Bis heute erinnern daran Treidelpfade. Doch die Strecke in Übigau ist völlig verwildert, kritisiert Stadtbezirksbeirat Tino Jasef (53, Freie Wähler). Das Amt verweist auf den Schutz der Biodiversität ...

Stadtbezirksbeirat Tino Jasef (53, Freie Wähler) vor einem umgestürzten Baum auf dem Treidelpfad. Laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt gehört der Baum zu einem Fremdgrundstück, muss nicht vom Amt beräumt werden.
Stadtbezirksbeirat Tino Jasef (53, Freie Wähler) vor einem umgestürzten Baum auf dem Treidelpfad. Laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt gehört der Baum zu einem Fremdgrundstück, muss nicht vom Amt beräumt werden.  © Eric Münch

Zwischen Schiffswerft und Biergarten Lindenschänke wuchern Gräser und Brombeeren. "Früher konnte man noch nebeneinander laufen, das geht inzwischen nicht mehr", ärgert sich Tino Jasef.

"Die Wurzeln drücken gegen die Wegedecke und zerstören sie langfristig. Trotzdem werden die Pflanzen nicht zurückgeschnitten."

Doch laut Helko Fröhner (54), Fachbereichsleiter Schifffahrt im Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt, ist dieser Zustand kein Zufall. Zum Schutz der Biodiversität würden wuchernde Pflanzen bewusst selten zurechtgestutzt.

Dresden: Schwer kranke Maria und Uwe Herrmann - die beiden verbindet ein Schicksal
Dresden Lokal Schwer kranke Maria und Uwe Herrmann - die beiden verbindet ein Schicksal

Gesetzlich gefordert sei lediglich, die Sicherheit der Schifffahrt zu gewährleisten.

"Es gibt zum Erhalt des Deckwerkes ein abgestimmtes Pflegekonzept mit der Stadt Dresden, in dessen Rahmen erfolgen unter Berücksichtigung naturschutzfachlicher Aspekte Maßnahmen sehr restriktiv."

Für zwei Personen nebeneinander wird es auf dem Treidelpfad eng, so stark ist er überwuchert.
Für zwei Personen nebeneinander wird es auf dem Treidelpfad eng, so stark ist er überwuchert.  © Eric Münch
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Stadtbezirksbeirat Jasef wundert sich: "Wenn ich mein Grundstück nicht in Schuss halte und Grün über den Zaun ragt, kommt gleich das Ordnungsamt."

Der Treidelpfad sei ein historischer Ort und beliebter Spazierweg. "Übigau ist so ein schöner Stadtteil, aber wir werden eher stiefmütterlich behandelt."

Sein Verdacht: Das Argument mit der Biodiversität sei eine faule Ausrede, um sich nicht kümmern zu müssen.

Titelfoto: Eric Münch

Mehr zum Thema Dresden Lokal: