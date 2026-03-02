Superblitzer umgezogen! Warum Ihr jetzt nicht nur auf den Tacho schauen müsst

Dresden - Achtung an alle Autofahrer in Leuben ! Einer der Superblitzer in Dresden ist erneut umgezogen und kontrolliert nun, ob Ihr Euch in den jeweiligen Zeiten an Tempo 30 haltet.

Der Enforcement Trailer mit dem Kennzeichen "HWI-VE 159" versteckt sich hinter mehreren Containern. Wer hier nicht auf seine Geschwindigkeit achtet, bekommt ein teures Andenken zugeschickt. © TAG24

Die Tempokontrolle befindet sich auf der Pirnaer Landstraße stadtauswärts, versteckt hinter einem Altkleider- und zwei Glascontainern.

Besonders fies: Der Enforcement Trailer befindet sich in einer zeitlich begrenzten Tempo-30-Zone. Auf dem 200 Meter langen Straßenabschnitt gilt von Montag bis Freitag zwischen 7 und 17 Uhr eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h.

Grund dafür ist die SRH Montessori-Grundschule, die sich direkt neben dem Blitzeranhänger auf der anderen Straßenseite befindet.

Zuletzt befand sich der Anhänger mit dem Kennzeichen "HWI-VE 159" auf der Dürerstraße. Auch dort sorgt ein nahe gelegener Kindergarten für die 30er-Zone.