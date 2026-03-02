Superblitzer umgezogen! Warum Ihr jetzt nicht nur auf den Tacho schauen müsst
Dresden - Achtung an alle Autofahrer in Leuben! Einer der Superblitzer in Dresden ist erneut umgezogen und kontrolliert nun, ob Ihr Euch in den jeweiligen Zeiten an Tempo 30 haltet.
Die Tempokontrolle befindet sich auf der Pirnaer Landstraße stadtauswärts, versteckt hinter einem Altkleider- und zwei Glascontainern.
Besonders fies: Der Enforcement Trailer befindet sich in einer zeitlich begrenzten Tempo-30-Zone. Auf dem 200 Meter langen Straßenabschnitt gilt von Montag bis Freitag zwischen 7 und 17 Uhr eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h.
Grund dafür ist die SRH Montessori-Grundschule, die sich direkt neben dem Blitzeranhänger auf der anderen Straßenseite befindet.
Zuletzt befand sich der Anhänger mit dem Kennzeichen "HWI-VE 159" auf der Dürerstraße. Auch dort sorgt ein nahe gelegener Kindergarten für die 30er-Zone.
Ein weiterer Superblitzer befindet sich derzeit auf der B172 zwischen Königstein und Struppen-Siedlung, direkt vor einer Bushaltestelle. Dort gilt maximal 70 km/h.
Titelfoto: TAG24