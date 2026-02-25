 3.267

Raser aufgepasst: Superblitzer lauert nun in Altplauen auf Tempo-Sünder

Raser aufgepasst: Der städtische Superblitzer ist umgezogen. Das Gerät wurde jetzt in Altplauen gesichtet.

Von Isabel Klemt

Dresden - Raser aufgepasst: Der städtische Superblitzer ist umgezogen. Das Gerät wurde jetzt in Altplauen gesichtet.

Direkt vor der Unterführung wird Tempo 30 vom Blitzer-Anhänger überwacht.
Direkt vor der Unterführung wird Tempo 30 vom Blitzer-Anhänger überwacht.  © TAG24

Nachdem der mobile Superblitzer mit dem Kennzeichen "HWI VE 167" zuletzt stadtauswärts auf der Rethelstraße in Übigau im Einsatz war, hat er nun einen neuen Standort.

Der Blitzer-Anhänger steht jetzt in Altplauen, in Höhe des Kinder-, Jugend- und Familienhauses "Plauener Bahnhof", direkt vor der Unterführung, und überwacht Autofahrer in Richtung Weißeritz/Löbtau.

Der Bahnhof dient derzeit als wichtiger Umsteigepunkt vom Schienenersatzverkehr auf die Züge, weshalb viele Reisende die Straße queren.

Superblitzer verbirgt sich auf enger Straße hinter Baum
Superblitzer Dresden Superblitzer verbirgt sich auf enger Straße hinter Baum

An dieser Stelle gilt Tempo 30. Wer hier zu schnell fährt, riskiert nicht nur ein Bußgeld, sondern auch Punkte in Flensburg oder sogar ein Fahrverbot.

Die Stadt legt Wert auf Verkehrssicherheit

Durch die Haltestelle sind an diesem Standort immer viele Fußgänger unterwegs.
Durch die Haltestelle sind an diesem Standort immer viele Fußgänger unterwegs.  © TAG24

Bereits im September 2025 war der Enforcement-Trailer an diesem Standort aktiv, da dort aufgrund des Bahnhofs und der Haltestellen viele Fußgänger unterwegs sind.

Mit dem Standortwechsel setzt die Stadt ein weiteres Zeichen für mehr Verkehrssicherheit.

Auch auf der Dürerstraße wird aktuell die Einhaltung von Tempo 30 streng überwacht – dort befindet sich ein Kindergarten.

Titelfoto: TAG24

Mehr zum Thema Superblitzer Dresden: