Raser aufgepasst: Superblitzer lauert nun in Altplauen auf Tempo-Sünder

Dresden - Raser aufgepasst: Der städtische Superblitzer ist umgezogen. Das Gerät wurde jetzt in Altplauen gesichtet.

Direkt vor der Unterführung wird Tempo 30 vom Blitzer-Anhänger überwacht. © TAG24

Nachdem der mobile Superblitzer mit dem Kennzeichen "HWI VE 167" zuletzt stadtauswärts auf der Rethelstraße in Übigau im Einsatz war, hat er nun einen neuen Standort.

Der Blitzer-Anhänger steht jetzt in Altplauen, in Höhe des Kinder-, Jugend- und Familienhauses "Plauener Bahnhof", direkt vor der Unterführung, und überwacht Autofahrer in Richtung Weißeritz/Löbtau.

Der Bahnhof dient derzeit als wichtiger Umsteigepunkt vom Schienenersatzverkehr auf die Züge, weshalb viele Reisende die Straße queren.

An dieser Stelle gilt Tempo 30. Wer hier zu schnell fährt, riskiert nicht nur ein Bußgeld, sondern auch Punkte in Flensburg oder sogar ein Fahrverbot.