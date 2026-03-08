 5.494

Superblitzer geben sich am Bahnhof die Klinke in die Hand

Am S-Bahnhof Plauen in Dresden steht nun der Superblitzer. Die andere hochmoderne Radarfalle stand an diesem Ort erst vor 1,5 Wochen.

Von Martin Gaitzsch

Dresden - Tipp unter Radarfallen? Einer von beiden Superblitzern steht seit dem Wochenende am Bahnhof-Plauen, stadteinwärts. An diesem Ort hatte sich vor 1,5 Wochen sein Blitzeranhänger-Kompagnon auf Raser-Pirsch begeben.

Am S-Bahnhof Plauen gilt Tempo 30. Haltet Euch daran, sonst gibt es ein teures Foto.
Wer von Löbtau aus nach dem Kreisverkehr in Richtung Plauen fährt, sollte sich streng ans Tempo-Limit von 30 Stundenkilometern halten.

In Höhe der Einmündung wacht nämlich der Enforcement Trailer mit dem Kennzeichen HWI-VE-159 über die Geschwindigkeit der Autofahrer. Zuletzt hatte dieser Blitzerkasten an der Pirnaer Landstraße Ausschau nach Tempo-Sündern gehalten.

Ein ertragreicher Blitzer-Standort?

Vor genau 1,5 Wochen befand sich nämlich Blitzeranhänger HWI-VE 167 am Bahnhof-Plauen, kontrollierte damals allerdings in die entgegengesetzte Fahrtrichtung.

Der Blitzeranhänger befindet sich an der Einmündung zur Zwickauer Straße.
Mal schauen, wo die beiden Radarfallen demnächst auftauchen. Das letztwöchige Blitzer-Gastspiel in Alttorna war nach gut 24 Stunden schon wieder beendet.

Titelfoto: TAG24

