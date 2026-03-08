Superblitzer geben sich am Bahnhof die Klinke in die Hand
Dresden - Tipp unter Radarfallen? Einer von beiden Superblitzern steht seit dem Wochenende am Bahnhof-Plauen, stadteinwärts. An diesem Ort hatte sich vor 1,5 Wochen sein Blitzeranhänger-Kompagnon auf Raser-Pirsch begeben.
Wer von Löbtau aus nach dem Kreisverkehr in Richtung Plauen fährt, sollte sich streng ans Tempo-Limit von 30 Stundenkilometern halten.
In Höhe der Einmündung wacht nämlich der Enforcement Trailer mit dem Kennzeichen HWI-VE-159 über die Geschwindigkeit der Autofahrer. Zuletzt hatte dieser Blitzerkasten an der Pirnaer Landstraße Ausschau nach Tempo-Sündern gehalten.
Ein ertragreicher Blitzer-Standort?
Vor genau 1,5 Wochen befand sich nämlich Blitzeranhänger HWI-VE 167 am Bahnhof-Plauen, kontrollierte damals allerdings in die entgegengesetzte Fahrtrichtung.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Mal schauen, wo die beiden Radarfallen demnächst auftauchen. Das letztwöchige Blitzer-Gastspiel in Alttorna war nach gut 24 Stunden schon wieder beendet.
Titelfoto: TAG24