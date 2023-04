Neu aufbereitet und repariert: Vonovia schickt Dresdens Schrotträder nach Afrika

Dresden - Was passiert eigentlich mit Dresdens Schrott-Fahrrädern? Großvermieter Vonovia fand eine nachhaltige Lösung.

"Mancher Rahmen rostete in einer Hecke vor sich hin. Oder ein Fahrrad stand vergessen in einem Keller. Das haben wir alles eingesammelt."

So bekamen Gärtner, Elektriker, Entrümpler oder Maler den Auftrag, alles einzusammeln, was nach Fahrrad aussah oder noch daran erinnerte, sagt Laser.

"Die meisten stammen aus unseren Objekten in Dresden", erklärte Regionalleiter Matthias Laser (45) von der Vonovia . Nachdem sich immer wieder Mieter gemeldet haben, weil ungenutzte Räder in den Kellern herumstanden, beschloss man zu handeln.

So rollte am Wochenende ein großer Sattelschlepper vor, 600 Fahrräder wurden verladen.

Egal in welchem Zustand: Außer Tandems und Dreirädern nimmt Spectrum in Aachen alle Fahrräder an und arbeitet damit weiter. © Norbert Neumann

Der nächste Schritt führt nach Aachen zum Verein Spectrum. Dort werden die Drahtesel von Menschen mit sozialen Schwierigkeiten wieder aufgemöbelt. Dann übernimmt Velafrica. Der Verein verschifft die reparierten Räder auf den schwarzen Kontinent.

Da werden sie von der Elfenbeinküste bis Madagaskar an Dorfbewohner verschenkt und erhalten so ein zweites Leben, statt in der Schrottpresse zu landen.