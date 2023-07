Neue Chefin im Steigenberger: Das bleibt ihrer Vorgängerin ewig in Erinnerung!

Dresden - Das "Steigenberger Hotel de Saxe" bleibt in Frauenhand! Nach 13 Jahren verabschiedet sich Direktorin Heidrun Waschhausen (63) in den Ruhestand. Künftig wird das 4,5-Sterne-Haus am Neumarkt von "IntercityHotel"-Chefin Susann Starke (39) geleitet.