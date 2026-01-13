 5.078

Umstrittene Fahrradbügel in Cotta bekommen auch Zuspruch

Die neu aufgestellten Fahrradbügel an der Warthaer Straße in Dresden-Cotta stoßen nicht überall auf Ablehnung, betonen die Fahrradaktivisten des ADFC Dresden.

Von Lennart Zielke

Dresden - Die neu aufgestellten Fahrradbügel an der Warthaer Straße (Cotta) stoßen nicht überall auf Ablehnung, betonen die Fahrradaktivisten des ADFC Dresden.

Die neuen Fahrradbügel entlang der Warthaer Straße sorgten in den vergangenen Wochen für Diskussion.
Die neuen Fahrradbügel entlang der Warthaer Straße sorgten in den vergangenen Wochen für Diskussion.  © Ove Landgraf

In den vergangenen Wochen hatten Anlieger ihren Unmut geäußert, nachdem durch die Montage von 17 Fahrradbügeln im November mehrere Parkplätze weggefallen waren und sich die Erreichbarkeit von Geschäften erschwert hatte.

Der Verein widerspricht der Kritik und verweist darauf, dass die Bügel die Verkehrssicherheit erhöhen, etwa durch freiere Kreuzungsbereiche und weniger abgestellte Räder auf Gehwegen.

Standorte wie jener in Cotta gingen laut Verband auf Vorschläge von ADFC-Mitgliedern aus dem Jahr 2022 zurück. Zustimmung komme von örtlichen Gewerbetreibenden wie der Buchhandlung Bücherberg, die die neuen Abstellmöglichkeiten "ausdrücklich begrüßen".

Dresden: Diakonissen-Krankenhaus hat einen neuen Chef
Dresden Lokal Diakonissen-Krankenhaus hat einen neuen Chef

Sichere Fahrradstellplätze seien angesichts von rund 4000 Fahrraddiebstählen pro Jahr in Dresden dringend nötig, sagte ADFC-Vorstand Nils Larsen (40).

ADFC-Vorstand Nils Larsen (40).
ADFC-Vorstand Nils Larsen (40).  © Holm Helis

Davon profitierten auch Besitzer hochwertiger Räder und E-Bikes. Gleichzeitig betont der ADFC, dass eine frühere Information der Anwohner an den einzelnen Standorten sinnvoll gewesen wäre.

Titelfoto: Bildmontage: Ove Landgraf, Holm Helis

Mehr zum Thema Dresden Lokal: