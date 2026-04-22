Neuer Ärger für Autofahrer? Parkplätze am Terrassenufer sollen wegfallen

Dresden - Und noch ein Vorstoß aus dem Stadtbezirksbeirat Altstadt, der Autofahrer in Dresden verärgern dürfte. Denn jetzt soll der Wegfall von Parkplätzen am Terrassenufer geprüft werden.

An dieser Stelle dürfen derzeit Autos am Straßenrand parken. © Thomas Türpe

Die Grünen hatten vor Gefahren für Radfahrer gewarnt.

Auf Höhe des Bertolt-Brecht-Gymnasiums endet der Radstreifen am Terrassenufer, von dort bis zur Steinstraße dürfen Autos am Straßenrand parken.

Eine knappe, linke Mehrheit im Beirat befand: Das ist zu riskant für Radfahrer. Fahren sie an den parkenden Autos vorbei, könnten sie von Autotüren erfasst werden ("Dooring").