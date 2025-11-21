Wegen fehlender Seitenwände nicht spritzsicher: Neuer Ärger um Dresdens Haltestellen

Dresden - Neuer Ärger um Dresdens Haltestellen: Nachdem die Stationen des DVB -Liniennetzes wegen veränderter Werbeverträge flächendeckend umgebaut werden mussten, fehlt vielen Häuschen der seitliche Regenschutz.

Besser einen Regenschirm dabeihaben sollte man auch am Alten Schlachthof. © Eric Münch

Das Grau der neuen Unterstände soll schick und zeitlos wirken. Kritiker im Netz wittern dagegen einen Hauch von "Friedhofsatmosphäre": 2021 fasste eine Mehrheit aus CDU, Grünen, FDP und AfD den Beschluss zur Neuausschreibung der Außenwerberechte.

Die Entscheidung führte zum kompletten Ersatz der bisherigen rund 850 Fahrgasthäuschen durch Modelle des Anbieters Wall. Das alte DVB-Gelb verschwindet seitdem mehr und mehr aus dem Stadtbild.

Viele neue Haltepunkte verfügen jedoch über gar keinen oder keinen ausreichenden seitlichen Regenschutz.

Unterstände wie an der Anton-/Leipziger Straße, am Alten Schlachthof (beide Neustadt) oder an der Oschatzer Straße (Pieschen) bestehen lediglich aus Dach und gläserner Rückwand.