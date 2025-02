Neuer Automaten-Shop in Pieschen: Dieser Laden hat nie geschlossen

Möglich macht das ein neuartiges Automatenkonzept in Pieschen. Der Laden (Rehefelder Straße 37c) hat rund um die Uhr geöffnet.

Jacqueline Westphal demonstriert die Automaten. Sie ist für die Buchhaltung bei "Vendys" zuständig. © Stefan Häßler

Insgesamt umfassen 162 Produkte sein Sortiment. Zur Auswahl stehen nicht nur Snacks und Getränke, sondern auch ausgefallene Importprodukte, vor allem aus Japan und den USA.

Dazu zählen diverse Süßigkeiten, die sich in einem normalen Supermarkt nicht finden lassen, und internationale Hype-Produkte.

Doch auch skurrile Dinge können hier aus dem Automaten gefischt werden: Cannabis-Samen, der gehypte Hot-Chip und Pfefferspray zählen dazu. Außerdem können Frauen-Hygieneartikel, Kondome und Schwangerschaftstests gekauft werden.

"Das sind Sachen, die man hier einfach ganz diskret kaufen kann." Alterskontrollen laufen vollautomatisch über den Personalausweis.

Die Preise sollen dabei nicht über Discounter-Niveau liegen, oft sogar günstiger sein. "Für Nachschub wird täglich gesorgt, denn der Bestand wird digital überwacht", verspricht der Chef.

Der Standort in Pieschen ist nur der Anfang – in Zukunft könnten weitere folgen, bevorzugt in der Neustadt.