Neuer Blitzer in Dresden: Jetzt wird's nicht nur für Rotlicht-Sünder teuer!

Dresden - Neuer Blitzer an altbekannter Stelle: Auf der St. Petersburger Straße in Richtung Pirnaischer Platz werden ab jetzt auch Geschwindigkeitsverstöße erfasst.

Auf der St. Petersburger Straße in Dresden macht nun ein neuer Blitzer Jagd auf Raser. © Petra Hornig

In Höhe der Halfpipe Lingnerallee steht der neue Blitzer nun dort, wo bis zum gestrigen Donnerstag noch die Rotlicht-Messanlage stand - jetzt allerdings am linken Fahrbahnrand.

"Er ersetzt die alte Anlage, die aufgrund des ausgelaufenen Mietvertrags gestern abgebaut wurde", erklärte eine Stadtsprecherin gegenüber TAG24.

Der neue Blitzer sei seit dem 4. April in Betrieb. Derzeit würden jedoch nur Geschwindigkeitsverstöße geahndet, die Rotlicht-Messung setze zu einem späteren Zeitpunkt ein. "Hierzu muss noch die Anbindung an die Lichtsignalanlage erfolgen. Der Dienstleister ist hier von Dritten abhängig", so die Sprecherin.

Warum der neue Blitzer nun auf der anderen Straßenseite steht, konnte die Stadt Dresden nicht beantworten. "Über die Stellfläche entscheidet der Dienstleister, da jede Messtechnik andere technische Voraussetzungen erfüllen muss."