Neuer Italiener am Altmarkt: 60 Seconds to Napoli in Dresden eröffnet

Am Freitag öffnete das neapolitanische Restaurant "60 seconds to Napoli" direkt am Altmarkt.

Von Linda Drewanz, Jennifer Schneider

Dresden - Ein Hauch Italien zieht durch Dresden: Am Freitag öffnete das neapolitanische Restaurant "60 seconds to Napoli" direkt in der Innenstadt (Altmarkt 10a-d).

Opening Manager Leonard Böse (26) präsentiert die typischen neapolitanischen Pizzen. © Eric Münch Nach 19 Standorten folgt nun Dresden – mit rund 350 Sitzplätzen und echtem italienischen Flair. Auch die große Terrasse lädt zum Essen ein. Mit insgesamt mehr als 1000 Quadratmetern ist die Dresdner Filiale die bislang größte. Direkt am Altmarkt, wo bis Ende Dezember noch das "Hacker-Pschorr" war, bietet "60 seconds to Napoli" die markentypischen Napoletana-Pizzen an. Dresden Lokal Brandopfer hat schwer zu kämpfen: "Mein Herz zittert noch" Opening Manager Leonard Böse (26) verrät das besondere Geheimnis: "Nachdem der Teig 72 Stunden ruht, wird dieser für 60 Sekunden gebacken und mit Zutaten aus Italien belegt". Charakteristisch für die Pizzen ist der hoch gebackene Teig. Klassiker wie die Pizza Margherita (12 Euro) und Varianten wie The Rock mit selbst gemachten Pesto (18 Euro) sind besonders beliebt. Alle zwei Monate kommen saisonale Specials hinzu. Wer gerne Pasta isst, wird hier allerdings nicht fündig.

"60 seconds to Napoli" arbeitet mit einer offenen Küche. © Eric Münch

"60 Seconds to Napoli" eröffnet zweite Filiale in Sachsen

Christian (31) ist einer der Pizzabäcker. © Eric Münch Die Besucher erwartet ein breites Spektrum an Weinen, Cocktails, italienischen Desserts sowie Vorspeisen und Salaten. Insgesamt arbeiten bereits 140 Mitarbeitende im Dresdner Team – Verstärkung wird weiterhin gesucht. "Unsere Köche leben Pizza – für sie ist das kein Beruf, sondern ein Lebensstil", so Böse. Die Eröffnung war ursprünglich für Ende März geplant, nun feiert man großes Opening am ersten April-Wochenende. Spezielle Angebote gibt es allerdings nicht. In Sachsen gibt es bereits seit 2020 einen Standort in Leipzig. Dresden Lokal Neue Zisterne in Dresden: Hier hofft Stadt auf Mithilfe der Bürger Geöffnet ist das Restaurant täglich von 10.30 bis 23 Uhr. Reservierungen sind telefonisch (0351/81084499) oder über 60secondstonapoli.de/dresden möglich.

Salvatore (29) hobelt frischen Parmesan über die ofenfrische Pizza. © Eric Münch

Auf der Terrasse finden knapp 200 Leute Platz. © Eric Münch