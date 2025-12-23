Neuer Platz für Dresdens Superblitzer: Am Käthe-Kollwitz-Ufer wird Jagd auf Raser gemacht

Dresden - Autofahrer, aufgepasst! Kurz vor dem Fest hat der Superblitzer in Dresden erneut seinen Standort gewechselt.

Am Käthe-Kollwitz-Ufer geht der Superblitzer jetzt auf Raser-Jagd. © TAG24

Geschwindigkeitsliebhaber sollten ab sofort besser am Käthe-Kollwitz-Ufer auf die Bremse treten, wenn sie nicht noch kurz vor Weihnachten abgelichtet werden wollen.

Der Superblitzer mit dem Kennzeichen "HWI VE 167" hat am Dienstagmittag vor einem Seniorenheim kurz nach dem Sachsenplatz Stellung bezogen.

Hier gilt Tempo 30! Temposünder werden also gnadenlos bestraft.