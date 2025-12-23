3.491
Neuer Platz für Dresdens Superblitzer: Am Käthe-Kollwitz-Ufer wird Jagd auf Raser gemacht
Dresden - Autofahrer, aufgepasst! Kurz vor dem Fest hat der Superblitzer in Dresden erneut seinen Standort gewechselt.
Geschwindigkeitsliebhaber sollten ab sofort besser am Käthe-Kollwitz-Ufer auf die Bremse treten, wenn sie nicht noch kurz vor Weihnachten abgelichtet werden wollen.
Der Superblitzer mit dem Kennzeichen "HWI VE 167" hat am Dienstagmittag vor einem Seniorenheim kurz nach dem Sachsenplatz Stellung bezogen.
Hier gilt Tempo 30! Temposünder werden also gnadenlos bestraft.
Sein Gegenstück ist währenddessen noch immer am anderen Ende der Stadt im Einsatz. Der Blitzer ist an der Bergstraße kurz vor der A17 auf Raserjagd und überwacht dort Tempo 50.
Titelfoto: Bildmontage: TAG24