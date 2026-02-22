 1.709

Superblitzer verbirgt sich auf enger Straße hinter Baum

Der Superblitzer in Dresden steht nun auf der Rethelstraße im Stadtteil Übigau, wo er sich hinter einem Baum versteckt.

Von Martin Gaitzsch

Dresden - Aufgepasst im Stadtteil Übigau! Dort liegt seit dem Wochenende einer der beiden Superblitzer auf der Lauer. Mitten im Wohngebiet wird Tempo 30 überwacht.

Wer versteckt sich denn da? Es ist der Superblitzer.
Wer versteckt sich denn da? Es ist der Superblitzer.  © TAG24

Die Radarfalle befindet sich nun auf der Rethelstraße in Richtung Schloss Übigau.

Die Straße des alten Ortskerns ist eng, bei Gegenverkehr muss ausgewichen werden. Hier sollte ohnehin keiner auf die Idee kommen, schneller als 30 Kilometer pro Stunde zu fahren.

Falls doch, löst der Blitzer-Anhänger aus, der an Ort und Stelle ein cleveres Versteck gewählt hat.

Dresden: Nach Raub im Grünen Gewölbe: Millionen-Coup im Dresdner Zwinger geplant?
Dresden Crime Nach Raub im Grünen Gewölbe: Millionen-Coup im Dresdner Zwinger geplant?

Der Enforcement Trailer befindet sich direkt neben einem Altkleidercontainer und hinter einem Baum.

Rund zwei Wochen lang befand sich der Blitzer-Anhänger mit dem Kennzeichen HWI-VE-167 auf dem Unigelände an der Kreuzung Zellescher Weg/Max-Liebermann-Straße.

Sein Blitzer-Pendant steht nun auf der Dürerstraße in Dresden.

Direkt neben einem Altkleider-Container wurde der Blitzer-Anhänger mit dem Kennzeichen HWI-VE-167 aufgestellt.
Direkt neben einem Altkleider-Container wurde der Blitzer-Anhänger mit dem Kennzeichen HWI-VE-167 aufgestellt.  © TAG24
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Weil die Superblitzer eine stabile Einnahmequelle für die Stadt bedeuten, zieht das Rathaus in Erwägung, künftig einen dritten Blitzer dieser Art künftig zu mieten.

Titelfoto: TAG24

Mehr zum Thema Superblitzer Dresden: