Superblitzer verbirgt sich auf enger Straße hinter Baum

Dresden - Aufgepasst im Stadtteil Übigau! Dort liegt seit dem Wochenende einer der beiden Superblitzer auf der Lauer. Mitten im Wohngebiet wird Tempo 30 überwacht.

Wer versteckt sich denn da? Es ist der Superblitzer. © TAG24

Die Radarfalle befindet sich nun auf der Rethelstraße in Richtung Schloss Übigau.

Die Straße des alten Ortskerns ist eng, bei Gegenverkehr muss ausgewichen werden. Hier sollte ohnehin keiner auf die Idee kommen, schneller als 30 Kilometer pro Stunde zu fahren.

Falls doch, löst der Blitzer-Anhänger aus, der an Ort und Stelle ein cleveres Versteck gewählt hat.

Der Enforcement Trailer befindet sich direkt neben einem Altkleidercontainer und hinter einem Baum.

Rund zwei Wochen lang befand sich der Blitzer-Anhänger mit dem Kennzeichen HWI-VE-167 auf dem Unigelände an der Kreuzung Zellescher Weg/Max-Liebermann-Straße.

Sein Blitzer-Pendant steht nun auf der Dürerstraße in Dresden.