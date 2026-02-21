5.416
Superblitzer zieht nur wenige Straßen weiter: Hier macht er jetzt teure Fotos
Dresden - Richtig weit ist der Superblitzer nicht gekommen: Der Enforcement Trailer ist kurz vorm Wochenende nur ein paar Straßen weiter gezogen.
Machte er zuletzt noch vor dem Uniklinikum auf der Pfotenhauerstraße teure Fotos, steht der Blitzer nun auf der Dürerstraße.
Kurz vor der Einmündung zur Gluckstraße kontrolliert das Messgerät mit dem Kennzeichen "HWI VE 159" Fahrzeuge stadteinwärts, ob sie sich ans Tempolimit von 30 km/h halten.
Denn: Auf der gegenüberliegenden Seite ist ein Kindergarten, Fuß vom Gas!
Sein Blitzerkollege stand zuletzt auf dem Zelleschen Weg, ist dort aber mittlerweile nicht mehr anzutreffen.
