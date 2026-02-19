Dresden rüstet auf: Die Stadt will noch einen Superblitzer
Dresden - Blitzlichtgewitter in Dresden! Mit über 8,7 Millionen Euro spielten die städtischen Blitzer so viele Bußgelder ein wie noch nie. Grund dafür sind die beiden "Shooting-Stars": Die als Anhänger getarnten Super-Blitzer brachten allein schon über zwei Millionen Euro ein. Jetzt will sich das Rathaus eine dritte solche Radarfalle zulegen.
Im vergangenen Jahr erwischten die 24 stationären Blitzer knapp 77.000 Tempo- und 1600 Rotlicht-Sünder (2024: knapp 84.000 Verstöße). Die Behörden verhängten dafür fast 3,7 Millionen Euro. Das geht aus einer Anfrage an die Verwaltung von CDU-Stadtrat Denny Schneider (33, CDU) hervor.
Hinzu kommen demnach die Einnahmen durch mobile und teilstationäre Anlagen. Die schossen über 112.000 Fotos, kosteten Raser mehr als fünf Millionen Euro.
Allein die beiden Super-Blitzer, die das Ordnungsamt seit April letzten Jahres an regelmäßig wechselnden Standorten einsetzt, lösten 47.000 Mal aus und spielten damit 2,1 Millionen Euro ein. Laut Rathaus kommen sie nahe Schulen, Pflegeheimen oder stark befahrenen Straßen zum Einsatz.
"Die zwei Blitzer-Anhänger wurden für die Laufzeit von vier Jahren zur Miete angeschafft. Die Mietkosten für das Jahr 2025 beliefen sich je Anhänger auf rund 56.000 Euro", teilt der Erste Bürgermeister Jan Donhauser (56, CDU) mit.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Raser-Rekord in Dresden: Mit 137 Sachen durch den Tunnel
Die neuen Geräte haben sich also mehr als bezahlt gemacht. Daran konnten auch 16 Fälle von Sachbeschädigung nichts ändern, die das Rathaus registrierte. Dabei handelte es sich um Aufkleber und Farbbesprühungen, die durch Reinigungsarbeiten entfernt werden konnten.
Häufig waren die Super-Blitzer im Umkreis des Stresemannplatzes in Striesen im Einsatz, allein auf der Lipsiusstraße an 33 Tagen.
Größter Verstoß: Ein Auto wurde im Tunnel Wiener Platz mit 137 Stundenkilometern (87 km/h zu schnell) erwischt.
Gesamtbilanz 2025: Gut 8,7 Millionen Euro spülten die Blitzer in die Kasse - Rekord! Im Jahr 2024 waren es 7,7 Millionen Euro (inklusive Super-Blitzer, die zeitweise getestet wurden).
Und auch im kommenden Jahr dürfte es neue Rekorde geben: Das Rathaus plant ab Sommer die Anmietung eines dritten Blitzer-Anhängers.
Titelfoto: Thomas Türpe