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Diese Brache wird ab Herbst zum Spielplatz

In Plauen entsteht auf der Wielandstraße/Ecke Hohe Straße ein neuer Spielplatz.

Von Jacqueline Grünberger

Dresden - Hier kann bald getobt und geklettert werden: Auf der Wielandstraße/Ecke Hohe Straße entsteht ein neuer Spielplatz.

Bis Februar 1945 stand hier eine Stadtvilla, die im Krieg zerstört wurde. Über die Jahre verwilderte die Fläche zunehmend.
Bis Februar 1945 stand hier eine Stadtvilla, die im Krieg zerstört wurde. Über die Jahre verwilderte die Fläche zunehmend.  © Thomas Türpe

Jahrelang lag die Fläche in Plauen brach, nun soll "ein 'Wilder Garten' mit Spielangeboten, Kommunikationsorten und Rückzugsräumen entstehen", weiß Stadtgrün-Amtsleiter Sascha Döll (46).

In den nächsten Monaten wird es wegen der Bauarbeiten auf der Wielandstraße laut.
In den nächsten Monaten wird es wegen der Bauarbeiten auf der Wielandstraße laut.  © Thomas Türpe
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Kinder und Jugendliche durften bei der Planung mitreden und brachten 2023 ihre Wünsche ein, die nun umgesetzt werden.

Ab Herbst gibt es dann Kletterlandschaft, Seilbahnen und sogar Hängematten. Kostenpunkt: 488.000 Euro.

Titelfoto: Thomas Türpe

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