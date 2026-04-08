Diese Brache wird ab Herbst zum Spielplatz

Dresden - Hier kann bald getobt und geklettert werden: Auf der Wielandstraße/Ecke Hohe Straße entsteht ein neuer Spielplatz.

Jahrelang lag die Fläche in Plauen brach, nun soll "ein 'Wilder Garten' mit Spielangeboten, Kommunikationsorten und Rückzugsräumen entstehen", weiß Stadtgrün-Amtsleiter Sascha Döll (46).

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Kinder und Jugendliche durften bei der Planung mitreden und brachten 2023 ihre Wünsche ein, die nun umgesetzt werden.

Ab Herbst gibt es dann Kletterlandschaft, Seilbahnen und sogar Hängematten. Kostenpunkt: 488.000 Euro.