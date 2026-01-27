Neuer Wettbewerb: Schönste Gartenanlage von Dresden gesucht

Dresden - Unter dem Motto "Zukunft gestalten mit bunten, vielfältigen Kleingärten – ökologisch und nachhaltig" startet jetzt der Wettbewerb um die schönste Kleingartenanlage (erster Platz 1000 Euro) der Stadt Dresden .

Achtung Laubenpieper: Die schönsten Schollen-Paradiese der Stadt werden gesucht. © Laura Kühnel

Gesucht werden laut Rathaus Anlagen, "die durch ökologische Bewirtschaftung, nachhaltige Konzepte, Vielfalt und ein aktives Vereinsleben überzeugen". Innovative Projekte, Umweltbildung, gemeinschaftliche Aktivitäten und zukunftsorientierte Ansätze stünden im Fokus.

"Das Dresdner Kleingartenwesen ist ein tragender Bestandteil der grünen Infrastruktur unserer Stadt. Die Anlagen leisten einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Artenschutz, zur sozialen Stabilität und zur Lebensqualität", so Stadtgrün-Amtsleiter Sascha Döll (46).

Bewerbungen: dresden.de/kleingartenvereine.