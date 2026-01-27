Gedenken an die Nazi-Opfer: Diese Kunstwerke markieren Orte schauerlicher Verbrechen

Dresden - Blaue und weiße Splitter stechen seit Montag im Dresdner Norden ins Auge: Sie markieren Orte nationalsozialistischer Verbrechen und erinnern an die Befreiung von Auschwitz heute vor genau 81 Jahren.

Künstler Jochem Hendricks (59), Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (48, Linke, M.) und Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (60, Grüne, r.) weihten die Splitter-Skulpturen ein. © Norbert Neumann

Die Skulpturen sind 2022 im Rahmen eines Ideenwettbewerbs der Stadt entstanden. Nun wurden drei Stelen offiziell eingeweiht.

"Wir haben die Verantwortung, an die Opfer von Zwangsarbeit und Gewaltherrschaft im nördlichen Stadtraum sichtbar zu erinnern, und kommen dem nach", erklärt Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (48, Linke).

Ein über drei Meter hoher blauer Splitter aus Metall kennzeichnet jetzt das ehemalige "Entbindungslager Kiesgrube" am Hammerweg.

Auf die mindestens 225 Zwangsarbeiterinnen-Kinder, die hier ihren Tod fanden, verweist ein weiterer Splitter an der Mauer des St.-Pauli-Friedhofs. Eine dritte Stele wurde am Gedenkort Hellerau eingeweiht und klärt über die ehemalige Lehranstalt für den Unteroffiziersnachwuchs auf.