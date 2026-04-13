Zebrastreifen in Dresden fertiggestellt: Hier ist Verkehrsführung jetzt anders

Dresden - Die Dresdner Neustadt ist um einen Zebrastreifen reicher! An der Kreuzung Dammweg/Lößnitzstraße ließ das Rathaus zur Entschärfung der Unfallhäufungsstelle einen Fußgängerüberweg einrichten.

Auf dem Dammweg an der Kreuzung zur Lößnitzstraße befindet sich nun ein Fußgängerüberweg. © Norbert Neumann

Nach rund fünf Wochen Bauzeit konnte nun die neue Straßenquerung samt Mittelinsel fertiggestellt werden. Sie soll künftig die Schulwegsicherheit zur 148. Grundschule verbessern, wie die Stadtverwaltung mitteilte.

Dabei wurde auch die Verkehrsführung geändert.

Die zuvor gleichrangige Kreuzung ist jetzt vorfahrtsgeregelt: Der Straßenzug Dammweg/Dr.-Friedrich-Wolf-Straße gilt als Hauptrichtung, der Verkehr auf der Lößnitzstraße ist fortan wartepflichtig, heißt es.

Ergänzend zum Überweg wurde ebenfalls ein Blindenleitsystem installiert. Zusätzliche Lampen sorgen für eine bessere Ausleuchtung.