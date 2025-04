Neueröffnung: Hier hat das vierte L'Osteria-Restaurant jetzt seinen Standort

Dresden - Italienisches Flair auf der Hauptstraße: Die Restaurantkette L'Osteria hat eine weitere Filiale in Dresden eröffnet.

Hauptaugenmerk liegt bei der Kette, die mittlerweile über 200 Filialen in neun Ländern hat, auf den riesigen Pizzen. Stolze 45 Zentimeter messen sie im Durchmesser, da kann es schon mal eng auf dem Tisch werden.

"Essen ist extrem emotional", erklärt er, was für ihn das Gastro-Erlebnis ausmacht. Insgesamt können mehr als 200 Gäste bewirtet werden, davon mehr als 80 auf der Terrasse.

Restaurant-Leiter Florian Maus (26) freut sich besonders über die Lage unweit des Goldenen Reiters. Der 26-Jährige kommt selbst aus Dresden , arbeitete zuvor in der Filiale im neu eröffneten Kaufpark.

Wo früher ein Grieche die Gäste verköstigte, werden nun Pizza und Pasta angeboten. Seit Januar lief der Umbau, am vergangenen Montag wurde das Lokal schließlich eröffnet.

Mohamad Safadi (33) ist einer von rund 40 Angestellten. © Eric Münch

In Dresden ist es mittlerweile die 4. Filiale, 2014 eröffnete der erste Standort auf der Wilsdruffer Straße. Es folgten die Restaurants auf der Prager Straße sowie im vergangenen Jahr im Kaufpark. Ähnlich wie die anderen Standorte ist den Betreibern auch hier das italienische Flair wichtig.

Dazu zählt nicht nur das Interieur, sondern auch das Ambiente. "Und wenn dann am Freitag- oder Samstagabend das Restaurant bis auf den letzten Platz besetzt ist, die Musik laut aufgedreht wird und die Stimmung ausgelassen ist, dann liegt Amore in der Luft und es macht noch mehr Spaß", so Maus.

Vonovia, die auf der Hauptstraße der größte Gewerbepartner ist, investierte einen sechsstelligen Betrag in den Ausbau. Das Unternehmen erwartet durch die Ansiedlung noch mehr Leben sowie Impulse für das Umfeld der Fußgängerstraße.